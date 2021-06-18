Китай приближается к фантастическому рубежу в 1 миллиард прививок от COVID-19

В течение нескольких дней Китай достигнет ошеломляющего 1 миллиарда доз вакцинации против COVID-19, вакцинация здесь проходит в масштабах и со скоростью, не сравнимыми ни с одной другой страной в мире, - сообщает CNN.

По состоянию на среду, 16 июня, Китай ввел более 945 миллионов доз - это в три раза больше, чем в США, и составляет почти 40% из 2,5 миллиарда уколов, сделанных во всем мире.

"Это число тем более примечательно, что развертывание вакцинации началось медленно. Китай достиг своего первого миллиона доз только 27 марта - на две недели позже США. Но темпы значительно ускорились в мае, когда за последний месяц было сделано более 500 миллионов уколов, согласно данным Национальной комиссии здравоохранения Китая", - пишет издание.

Из-за успешного сдерживания коронавируса в Китае многие жители поначалу не видели особой необходимости в вакцинации. История скандалов с безопасностью, связанных с отечественными вакцинами, также способствовала нерешительности общественности.

Но несколько недавних локальных вспышек на севере и юге страны усилили опасения нового распространения инфекции, и привели к ускорению прививочной кампании в пострадавших регионах.

"Всеобщая кампания по "вакцинации всех, кого можно вакцинировать" проводится по всей стране, как в крупных городах, так и в крошечных деревнях, и государственные служащие спускаются в районы, чтобы убедить людей сделать прививку. В то же время в государственных компаниях начальство призывает сотрудников делать прививки, в то время как сайты вакцинации предлагают льготы, начиная от ваучеров на покупки и заканчивая бесплатными продуктами и мороженым", - пишет CNN.

Правительства по всему миру испробовали как кнут, так и пряник, чтобы побудить людей к вакцинации. Но в Китае карательные меры иногда могут быть весьма чувствительны, - считают авторы публикации.

"Некоторые жилые комплексы предупредили жильцов, что им будет запрещено оставаться на их территории, если они не будут вакцинированы, - сообщают жильцы в социальных сетях. Торговый центр в Шанхае повесил на входе табличку, требующую от клиентов предъявить сертификат о вакцинации. Городской парк в северной провинции Хэбэй отказал невакцинированным в посещении и направил их в ближайшие пункты вакцинации", - говорится в статье.

Национальная комиссия здравоохранения Китая не дает разбивки о том, сколько людей было полностью вакцинировано. Но распределение неравномерно. К первой неделе июня крупные города, такие, как Пекин и Шанхай полностью привили почти 70% и 50% своих жителей соответственно. Но этот показатель в провинциях Гуандун и Шаньдун остался ниже 20%, - такие данные приводит Reuters.

"Чжун Наньшань, ведущий эпидемиолог и советник правительства, заявил, что Китай намерен полностью вакцинировать 40% своего населения к концу месяца и удвоить этот процент к концу года. При этом из-за своего огромного населения, количество доз в Китае на 100 человек все еще отстает от таких стран, как США и Великобритания. Но если прививочная кампания продолжится в нынешнем темпе, Китай быстро догонит лидеров", - констатирует CNN.