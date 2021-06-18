КС РФ разъяснил порядок наказания осужденных-пациентов

Алексей Яковлев получил реальный срок по приговору суда, однако в связи с выявленным туберкулезом помещен не в колонию, а в лечебное исправительное учреждение. В ходе очередной проверки у мужчины нашли мобильный телефон, иметь который осужденным запрещено. Яковлева признали злостным нарушителем порядка и наложили взыскание в виде помещения в штрафной изолятор (ШИЗО) сроком на 14 суток.

Наказание фактически так и не было исполнено, однако осужденный обжаловал действия администрации лечебного исправительного учреждения сначала в судах общей юрисдикции, а затем и в КС.

В обращении он указал, что считает нарушенным свое конституционное право на охрану здоровья и медицинскую помощь (статья 41 Конституции РФ), поскольку положения статьи 115 Уголовно-исполнительного кодекса РФ позволяют водворять в штрафной изолятор только осужденных, содержащихся в исправительных колониях или тюрьмах, а не "больного человека".

Изучив обстоятельства дела, судьи КС не нашли оснований согласиться с дословным толкованием нормы закона, предложенным Яковлевым. Конечно, право на охрану здоровья и медпомощь, право на охрану достоинства личности распространяются и на лиц, которые лишены свободы в установленном законом порядке. Однако если осужденный помещен на лечение, это никак не отражается на его правовом статусе, а значит, не влияет и на режим отбывания наказания. "Вынесение медицинского заключения о невозможности нахождения в штрафном изоляторе препятствует исполнению данного дисциплинарного взыскания, но не исключает возможности его назначения", - указал КС.

Оказание медицинской помощи не означает смягчения режима отбывания наказания

Таким образом, положения статьи 115 УИК РФ признаны не противоречащими Конституции РФ, поскольку они допускают водворение осужденного, временно направленного в лечебное исправительное учреждение и допустившего в нем нарушение установленного порядка отбывания наказания, в штрафной изолятор и дозволяют при этом учесть не только тяжесть его проступка, но и состояние здоровья.

Дело Яковлева пересмотрено не будет.