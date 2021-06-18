Лавров прокомментировал возвращение послов России и США

Возвращение послов России и США является важным жестом, но символическим, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

"Это, конечно, прежде всего, жест символический​​​. Важный, но символический", - отметил глава российского МИД.

При этом он отметил, что данный жест несет в себе важную содержательную нагрузку, ведь наличие в столицах обеих стран именно послов, а не их заместителей, позволяет вести разговоры более активно.

Напомним, 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении посла РФ в США Анатолия Антонова и главы американской дипломатии в Москве Джона Салливана к работе.

Видео: RT