Лавров: У РФ и Беларуси общее видение продвижения по всем направлениям

Москва и Минск имеют общее видение развития отношений по всем вопросам, включая интеграцию, об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 18 июня перед началом переговоров в Москве со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.

"У нас, как я понимаю, есть общее видение, как продвигаться по всем направлениям, включая интеграционные вопросы, включая внешнеполитическую координацию в обстановке, которая в сегодняшнем мире весьма непростая", - сказал он.

Лавров отметил также, что в ходе двухдневного визита Макея, начавшегося 17 июня, стороны "подробно обсудили в узком составе ключевые задачи, которые перед нашими ведомствами поставлены президентами... Сегодня у нас уже в расширенном составе предстоит разговор по целому ряду дополнительных тем. Рассчитываю, что это будет продуктивно, как всегда".

Днем ранее Лавров и Макей встретились с послами государств-членов СНГ. На этой встрече глава МИД РФ рассказал об саммите Россия-США в Женеве.