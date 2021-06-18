Лавров: В отношениях России и США не будет "игры в одни ворота"

Москва не допустит подхода с "игрой в одни ворота" в отношениях с Вашингтоном, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя отзывы некоторых американских лиц по итогам встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.

По словам главы российского МИД, эти лица заявляют, что "надо добиться от России ответа на обвинения, связанные с деятельностью хакеров", "надо добиться от России освобождения американцев" и т.д. "Это не тот подход, о котором говорили президенты", - заявил Лавров, подчеркнув, что ожидаемой некоторыми игры в одни ворота не будет.

Министр напомнил, что российский лидер поддержал предложение американского коллеги решать имеющиеся вопросы именно на взаимоприемлемой основе. "Если логика американцев - сейчас послов вернули, теперь давайте вы выполните все, что нам надо, а мы потом посмотрим - и по дипломатам, и по кибератакам, и по осужденным... - отметил Лавров. - Так не пойдет".

Только на решении проблем на взаимоприемлемой основе можно добиться результата, заключил он.