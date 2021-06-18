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18 июня 2021 г.

Постановление правительства Ленинградской области от 17 июня 2021 года № 382 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" следующие изменения:

абзац девятый пункта 1.1 изложить в следующей редакции:

"обеспечить возмещение дополнительных расходов, понесенных медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Ленинградской области в связи с оказанием медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией, вызванной вирусом COVID-19.";

в пунктах 1.20 и 1.21 слова "сертификатов о прохождении вакцинации" заменить словами "документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 (сертификат, справка) или наличие медицинских противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19";

в пункте 1.27:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"1.27. Запрещается проведение массовых гуляний, зрелищных и иных массовых мероприятий, за исключением мероприятий, предусмотренных в разделах "Мероприятия, организованные органами местного самоуправления Ленинградской области в целях участия населения в осуществлении местного самоуправления, предусмотренные Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", "Массовые мероприятия", "Мероприятия, организованные Правительством Ленинградской области, органами государственной власти Ленинградской области, государственными органами Ленинградской области" приложения 2 к настоящему постановлению. Соблюдение установленных настоящим постановлением требований при проведении массовых мероприятий обеспечивается организаторами мероприятий. При наличии у всех участников мероприятия документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 (сертификат, справка), или отрицательного результата лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), сделанного не позднее чем за 72 часа до мероприятия, требования по ограничению численности участников мероприятий, установленные приложением 2 к настоящему постановлению, не применяются.",

в абзаце втором слова "справки о вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" заменить словами "документа, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 (сертификат, справка),",

в абзаце четырнадцатом цифры "27" заменить цифрами "17", дополнить абзацем следующего содержания:

"Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов Ленинградской области обеспечить проведение в отношении работников мероприятий, направленных на стимулирование вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе путем предоставления работникам, прошедшим вакцинацию, дополнительного дня отдыха в день, следующий после дня вакцинации, с сохранением среднего заработка.";

пункт 1.32 изложить в следующей редакции:

"1.32. В случае обострения эпидемиологической ситуации, в соответствии с предписанием Главного государственного санитарного врача по Ленинградской области с 1 сентября 2021 года при наличии менее чем у 80 процентов работников хозяйствующих субъектов (организаций) документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 (сертификат, справка), и (или) медицинских противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19:

запрещается осуществлять деятельность хозяйствующих субъектов (организаций), предоставляющих услуги общественного питания, салонов красоты, косметических салонов, парикмахерских, детских развлекательных центров, детских игровых комнат, организаций дополнительного образования, музеев и внемузейных пространств, а также хозяйствующих субъектов (организаций), осуществляющих спортивную деятельность в помещениях;

деятельность кинотеатров, театров, концертных организаций, домов культуры разрешается при заполняемости не более 25 процентов.";

дополнить пунктами 1.33 - 1.36 следующего содержания:

"1.33. Руководителям государственных и муниципальных учреждений, иных организаций, индивидуальным предпринимателям в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, торговли, транспорта, многофункциональных центров, музеев, библиотек, театров, кинотеатров, домов культуры, детских лагерей и детских игровых комнат, осуществляющих деятельность на территории Ленинградской области:

обеспечить в срок до 1 сентября 2021 года проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19 у не менее 80 процентов работников, сотрудников с учетом медицинских противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19;

усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1.34. Комитету по здравоохранению Ленинградской области в срок до 1 сентября 2021 года организовать вакцинацию не менее 80 процентов государственных гражданских служащих Ленинградской области, а также работников государственных органов Ленинградской области, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы, с учетом медицинских противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19.

1.35. Руководителям государственных учреждений Ленинградской области в срок до 1 сентября 2021 года организовать вакцинацию не менее 80 процентов работников государственных учреждений Ленинградской области с учетом медицинских противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19.

1.36. Органам местного самоуправления Ленинградской области:

в срок до 1 сентября 2021 года организовать вакцинацию не менее 80 процентов муниципальных служащих Ленинградской области, работников органов местного самоуправления, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, работников муниципальных учреждений с учетом медицинских противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19;

рекомендовать предоставлять муниципальным служащим Ленинградской области, работникам органов местного самоуправления, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, работникам муниципальных учреждений, прошедшим вакцинацию, дополнительный день отдыха в день, следующий после дня вакцинации, с сохранением среднего заработка.";

приложение 1 (Перечень видов плановой помощи в медицинских организациях, находящихся на территории муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации) изложить в следующей редакции:

"Приложение 1 к постановлению Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573


Перечень видов плановой помощи в медицинских организациях, находящихся на территории муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации

в приложении 2 (Перечень сфер деятельности, муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации):

графу 3 (Зона 1) дополнить словом ""Бокситогорский";

в графе 4 (Зона 2):

слово "Бокситогорский" исключить,

дополнить словами "Волховский", "Киришский";

в графе 5 (Зона 3) слова "Волховский", ""Киришский" исключить;

строки 5-8 изложить в следующей редакции:

строки 10 и 11 изложить в следующей редакции:

строку 15 изложить в следующей редакции:

строку 17 изложить в следующей редакции:

строки 19 и 20 изложить в следующей редакции:

строки 24-26 изложить в следующей редакции:

строку 31 изложить в следующей редакции:

2. Настоящее постановление вступает в силу с 18 июня 2021 года.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко



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