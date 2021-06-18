Меркель призвала ЕС к диалогу с Россией

В пятницу канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали страны Европейского союза скоординировать свою политику открытия границ в связи с ростом случая заболеваний COVID-19 и принять меры по защите от новых вариантов вируса.

Меркель на совместной пресс-конференции с Макроном перед рабочим ужином в своей резиденции в Берлине заявила, что блок должен поддерживать отношения с Москвой, несмотря на "серьезные разногласия по вопросам безопасности и конфликтов на Украине и в Сирии", добавив, что диалог с Россией, которая является континентальным соседом ЕС, необходим, "если мы хотим безопасности и стабильности в Европейском Союзе". "Я считаю, что, когда президент США Джо Байден встречается с президентом России Владимиром Путиным и ведет открытый диалог, также важно, чтобы мы с европейской стороны делали то же самое", - заключила канцлер ФРГ.

По словам Макрона, которого цитирует Reuters, европейские страны должны быть осторожны, чтобы не допустить распространения новых вариантов вируса. Макрон добавил, что ЕС следит за развитием ситуации в Великобритании, где наблюдается резкий рост случаев варианта Дельта, впервые обнаруженного в Индии. "Некоторые страны ранее вновь открыли свои границы по причинам вопросов туристической индустрии, но мы должны быть осторожны, чтобы не импортировать новые варианты вируса", - сказал французский президент. Со своей стороны Меркель заявила, что ЕС "не может действовать так, как будто пандемия закончилась", призвав страны блока "быть бдительными" в отношении роста случаев инфицирования.