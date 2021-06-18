Минэнерго: Программа бесплатной газификации заработает с 1 января

По его словам, нормативные документы, обеспечивающие полноценную работу программы бесплатной газификации, будут готовы в течение полутора месяцев и летом выставлены на обсуждение. Принять их мы планируем осенью, чтобы новая модель газификации полностью заработала с 1 января следующего года, сказал Сорокин.

По оценкам минэнерго, по новой программе к газу смогут подключить около 2 млн домовладений, что составит 2-3 процентных пункта к общему уровню газификации регионов России. Сейчас он оценивается в 71,4%. К 2026 году планируется достичь - 74,7%, а к 2030 году - 82,9%. Самый низкий уровень газификации - в Сибири (16,8%), а также некоторых областях Дальнего Востока. Стопроцентной газификации страны не будет - там, куда невыгодно тянуть трубы, будут использоваться другие источники энергии.