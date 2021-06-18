Мишустин отсрочил на год требование увеличить объем хранения трафика

Премьер-министр Михаил Мишустин дал операторам связи и интернет-провайдерам отсрочку в один год для выполнения требований о ежегодном увеличении емкости хранения трафика.

Обязанность хранить пользовательский трафик, включая пересылаемые текстовые сообщения, изображения, видео и аудио, появилась в законодательстве в 2018 году. В течение пяти лет компании должны увеличивать объем хранящейся информации на 15 процентов ежегодно.

Глава правительства приостановил на год норму об увеличении трафика на хранении. Отсрочка начинает действовать с момента вступления постановления в силу. Это решение, ожидают в кабмине, позволит снизить нагрузку на участников рынка, а высвободившиеся средства они смогут направить на модернизацию и расширение емкостей сетей связи.