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18.06.2021 20:10
Рубрика: Власть

Тест на здоровье

Михаил Мишустин подписал постановление о проведении углубленной диспансеризации
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 133(84841)
По поручению президента правительство подготовило детали углубленной диспансеризации населения, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. На нее пригласят тех, кто уже перенес коронавирусную инфекцию. Остальные смогут пройти обследования по собственной инициативе.

На волне подъема показателей заболеваемости глава правительства приехал в столичную Коммунарку, чтобы осмотреть новый детский инфекционный корпус городской клинической больницы N 40. С 1 марта прошлого года учреждение полностью сконцентрировано на лечении пациентов с COVID-19. В конце мая было дано разрешение на ввод в эксплуатацию детского корпуса, прием пациентов планируется начать уже сегодня. Главу правительства провели по трем этажам корпуса, показали приемное отделение с изолированными боксами, отделение реанимации и интенсивной терапии, эндоскопическую операционную, кабинет УЗИ, палаты. Премьер отметил общую внутреннюю организацию: "Медицинская логистика - самое главное".

Фото: Дмитрий Астахов/Pool/ТАСС
Мишустин: Решение ряда регионов об обязательной вакцинации защитит людей

В воскресенье медицинские работники России отметят свой профессиональный праздник. Михаил Мишустин поздравил всех, кто работает в системе здравоохранения. "Доктор - это всегда близкий человек, который поможет, найдет доброе слово, который всегда эмоционально вовлечен в то, чтобы помочь человеку в сложной ситуации", - считает он. "Хочу сказать всем врачам нашей страны огромное спасибо, что в это непростое время, в период пандемии вы выполняете свой долг, помогаете людям справиться с опасной инфекцией, помогаете им стать здоровыми, реабилитироваться", - поблагодарил глава правительства.

Мэр столицы Сергей Собянин обратился к врачам города с просьбой - защитить москвичей от новой волны коронавируса. "Сейчас мы видим новые вызовы, новые проблемы, новые скачки заболеваемости. Я, пользуясь случаем, обращаюсь к медицинскому сообществу Москвы встать снова на защиту москвичей, простых граждан для того, чтобы нам побороть новые вызовы, новую волну и достойно защитить людей от надвигающейся опасности", - сказал градоначальник. По его словам, за все время пандемии практически не было случаев, чтобы московские медработники отказывались оказывать помощь, идти в "красную зону".

На углубленную диспансеризацию станут приглашать граждан, перенесших коронавирус в средней и тяжелой формах

Правительство со своей стороны будет делать все возможное для поддержки врачей и медицинских работников, заверил Мишустин. За последние пять месяцев, по его словам, в сферу здравоохранения было инвестировано около 250 миллиардов рублей, из них 100 миллиардов - средства на стимулирующие выплаты врачам. "Что касается объема помощи, в том числе по линии обязательного медицинского страхования, буквально вчера на координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией мы обсуждали в том числе необходимость увеличения соответствующих финансовых сумм для системы медицинского страхования. Принято решение о выделении 25 миллиардов рублей уже сейчас на систему здравоохранения", - рассказал премьер врачам. Теперь правительство оценит объемы дальнейшего финансирования, которое потребуется с учетом ухудшения ситуации с коронавирусом. "Принята соответствующая нормативно-правовая база, которая нам позволяет принимать решения о перераспределении остатков средств Фонда обязательного медицинского страхования на те направления, которые необходимы при борьбе с коронавирусной инфекцией", - отметил глава кабинета министров.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Как пройти диспансеризацию в столичных парках

Михаил Мишустин также сообщил, что подписал постановление о проведении углубленной диспансеризации. "Это поручение нам дал президент, - напомнил он, - и на сегодня нашим социальным блоком было продумано и сделано все для того, чтобы все правила и все соответствующие меры, чтобы люди могли пройти диспансеризацию, были доступны". Регионам премьер указал, что в документе прописаны все элементы, которые нужно использовать для качественной и эффективной организации углубленной диспансеризации. "Чтобы людям было удобно, чтобы они видели, куда они могут обратиться, какой вид услуг для них должен быть доступен", - сказал он. "Надеюсь, что в первую очередь это поможет людям с хроническими заболеваниями, которые, к сожалению, после COVID-19 осложняются, и, надеюсь, что также и все россияне смогут воспользоваться этой услугой", - заявил Мишустин.

Углубленная диспансеризации стартует 1 июля. Она будет проходить в два этапа. В первый включены прием терапевта, биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом, тест с 6-минутной ходьбой, спирометрия, рентген грудной клетки. Переболевших коронавирусом граждан дополнительно направят на анализ концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования. По результатам этих обследований, которые можно пройти за один день, врачи установят риски и признаки развития хронических заболеваний и при необходимости направят на следующий этап диспансеризации. В него вошли эхокардиография, КТ легких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей.

На углубленную диспансеризацию станут приглашать граждан, перенесших коронавирус в средней и тяжелой формах. Кто не болел COVID-19 или официально по ним нет данных о перенесенном заболевании, смогут пройти обследование по собственной инициативе. Перечень медицинских организаций, где станут проводить исследования, будет опубликован на официальных сайтах региональных органов здравоохранения, а также на едином портале госуслуг.

Между тем

Михаил Мишустин упростил порядок предоставления компенсаций за проезд к месту отдыха тем пенсионерам-северянам, которые обращаются за специальными именными талонами в Пенсионный фонд. По ним в железнодорожных кассах они получают бесплатные билеты. Раньше для выдачи такого талона пенсионерам было необходимо предъявлять подтверждающий документ из санатория или дома отдыха. Иногда требовалась справка от "РЖД" о стоимости проезда. Эти требования премьер упразднил. Новый порядок касается граждан, получающих страховую пенсию по старости или по инвалидности.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства Диспансеризация населения

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