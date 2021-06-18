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18.06.2021 07:48
Рубрика: Происшествия

Мошенники нашли способ обмана любителей электросамокатов

Текст: Матвей Линник
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Мошенники нашли способ наживаться на россиянах с помощью якобы украденных аккаунтов пользователей арендных электросамокатов. Об этом РИА Новости рассказали в компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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Эксперты обнаружили, что в конце весны в сети появились объявления о продаже взломанных аккаунтов. "В июне появились инструкции, как использовать аренду самокатов "бесплатно и легально". В них мошенники рассказывают, "как кататься на самокате весь день за 250 рублей", - пояснили эксперты.

Кроме того, за отдельную плату злоумышленники предлагают научить, как "угонять и разбирать электросамокат с возможностью отключения скоростного лимита". Среди других "услуг" - авторизация с помощью чужих sim-карт и оплата залога виртуальной банковской картой.

"Стоимость некоторых инструкций составляет от одной до трех тысяч рублей. В объявлениях прикладываются скриншоты об их успешном использовании, однако достоверность этих схем вызывает вопросы у экспертов", - предупредили в компании.

По словам директора по росту Bi.Zone Рустэма Хайретдинова, большинство таких объявлений - элементарный обман, после которого мошенник исчезает с деньгами. Он также добавил, что, воспользовавшись одной из предложенных мошеннических схем, человек становится ее соучастником, что влечет за собой уголовную ответственность.

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