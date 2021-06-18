Москалькова сообщила об открытии "горячей линии" в связи с выборами

В пятницу, 18 июня, открылась "горячая линия" при уполномоченном по правам человека в РФ, на которую могут обращаться граждане по вопросам выборов депутатов. Об этом сообщила Татьяна Москалькова.

- Вчера вечером Президент подписал Указ "О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва" на 19 сентября, - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой федерального омбусмена. - Одновременно в девяти субъектах РФ пройдут прямые выборы глав регионов, еще трех высших административных лиц будут выбирать депутаты 39 региональных парламентов. При этом высока вероятность того, что исходя из складывающейся эпидемиологической ситуации, кампания пройдет в 3 дня. В связи с этим в Аппарате Уполномоченного по правам человека в РФ с сегодняшнего дня начинает действовать "горячая линия", на которую могут обращаться граждане.

Кроме того, по словам Татьяны Москальковой, создана рабочая группа мобильного реагирования. Ее задача "в течение всей кампании и непосредственно в дни голосования провести мониторинги, аналитическую работу и лично выехать на ряд участков".

Одновременно для обеспечения прав граждан в ходе единого дня голосования аналогичные линии будут созданы в Аппаратах Уполномоченных по правам человека в субъектах РФ.