На ЦИПР-2021 эксперты расскажут о влиянии пандемии на сферу искусства, музыки и туризма

25 июня на VI конференции "Цифровая индустрия промышленной России" эксперты Sony Music Russia, Okko, СберЗвука и других крупнейших компаний обсудят влияние ковидных ограничений на различные сферы жизни, такие как: искусство, музыка, туризм, питание, а также расскажут о лучших реализованных проектах и трендах в NFT&DeFi, FoodTech, TravelTech и креативной экономике.

Пленарная сессия третьего дня ЦИПР-2021 будет посвящена креативной экономике, так как 2021 год объявлен ООН Международным годом креативной экономики в целях устойчивого развития. На мировой арене безусловными лидерами являются США, Великобритания и Китай, вклад креативной экономики в ВВП этих стран превышает 10%, а узнаваемость продуктов, связанных с творчеством, очень высока и за пределами этих стран. В России этот показатель пока не дорос и до 3%, однако необходимость развития творческих индустрий очевидна. Эксперты, среди которых директор по цифровой трансформации "Газпром-Медиа Холдинга" Софья Квашилава, сооснователь Disartive Ольга Дворецкая, директор по контенту Okko Макар Кожухов, обсудят, какие шаги должны совершать производители креативного продукта для повышения объемов экспорта российских культурных товаров в другие страны.

Состоится сессия, посвященная музыкальной индустрии, на которой будут говорить о зарождающемся общемировом тренде на проведение онлайн-концертов. Он уже получил широкое распространение в России и привел к запуску новых специализированных платформ - стриминговых сервисов для трансляций музыкальных и развлекательных событий. Для освещения данного вопроса были приглашены генеральный директор Sony Music Russia Арина Дмитриева, соосновательница агентства Doing Great Agency Екатерина Штарева, генеральный продюсер СберЗвука Сергей Балдин и соосновательница агентства Music Development Russia Екатерина Бажанова. Они расскажут о том, какие возможности открывают для музыкальной индустрии новые технологические форматы, которые появились на фоне пандемии.

В третий день конференции ЦИПР-2021 состоится также панельная дискуссия о новых медиа. Речь пойдет о том, как пандемия повлияла на паттерны потребления информации, например, на изменения привычек поиска и восприятия информации, рост популярности подкастов и аудиокниг, появление новых социальных сетей и др. Спикерами станут сооснователь студии подкастов Brainstorm.fm Константин Колосков, директор по цифровому развитию ТАСС Дарья Пенчилова, контент-директор студии подкастов SoundStream Сергей Епихин.

Участники ЦИПР-2021 обсудят современные достижения биотехнологий и генной инженерии, современные решения в сфере FoodTech, которые неизбежно приведут к изменению питания каждого человека на Земле. Эксперты рынка FoodTech, среди которых управляющий партнер фонда FUEL for growth Андрей Зюзин и директор по инновациям ЭФКО Анна Ненахова, расскажут о мировых тенденциях, барьерах вывода новых продуктов питания на российском рынке и самых популярных направлениях для инвестиций.

На панельной дискуссии про TravelTech участники поделятся информацией об уникальных возможностях реализации потенциала внутреннего туризма, например, о привлечении местных жителей к развитию туристических направлений и многом другом. Опытом поделятся сооснователь izi travel Егор Яковлев, сооснователь Road Travel Валерий Бритаус и многие другие.

На протяжении всех дней конференции ЦИПР-2021 будет также проходить первая в России международная выставка-ярмарка цифрового искусства и технологий Disartive, где состоится презентация первых частных коллекций, аукционы онлайн и лонч стартапов в области цифрового искусства. Также пройдет панельная дискуссия о взаимодействии музеев и художников в цифровую эпоху и развитии технологии NFT.

Кроме того, в этот день пройдут лекции по искусственному интеллекту, которые проведут директор подразделения компьютерного зрения в Internet of Things Group (IOTG) компании Intel в России Алексей Мяков, вице-президент исследовательского центра Huawei Нижний Новгород Валерий Черепенников и другие.

VI ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" состоится 23-25 июня 2021 года в одном из крупнейших деловых центров России - Нижегородской Ярмарке. Участники конференции подведут итоги первых пяти лет трансформации экономики России в экономику данных и обсудят сценарии развития технологий в стране до 2025 года, выделив ключевые тренды и определив необходимые шаги для достижения целей второй технологической пятилетки.

Организатором конференции является компания "ОМГ". Стратегическими партнерами ЦИПР являются Госкорпорация Ростех, холдинг "Росэлектроника", Госкорпорация Росатом, Департамент информационных технологий города Москвы, организация "Цифровая экономика". Мероприятие традиционно проходит при поддержке Администрации Президента РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства экономического развития РФ, Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации и Правительства Нижегородской области.

ВИП партнер: ПАО "Ростелеком", МаксимаТелеком. Официальные партнеры: ОАО "РЖД", ПАО "Промсвязьбанк", венчурный фонд VEB Ventures, Group-IB, ПАО "Мегафон", Sitronics Group, NtechLab, компания-разработчик МойОфис, ФБУ "Нижегородский ЦСМ", Сбер, НПО КРИСТА, Intel, МТС. Официальный банк Конференции - АО "Россельхозбанк". Партнеры конференции: Национальный Центр Информатизации, холдинг "Швабе", "Открытая мобильная платформа", компания БФТ, РосСХД,3LOGIC GROUP.АО, АНО Цифровая Диагностика и технология "АЙРИМ", "НПП "Исток" им. Шокина", OCS. Партнеры панельной дискуссии: "Газпром нефть", iHerb, АРПП "Отечественный софт", Цифровой туристический сервис RUSSPASS. Бизнес-партнер: компания "Рош", 1С. Экспоненты: АО "Почта России", "РЕД СОФТ", Huawei, СОНЕТ, DEAC, "Яхонт", Лаборатории информационных технологий, Центр "Моспром".

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ЦИПР (Цифровая Индустрия Промышленной России) - одна из крупнейших в России конференций для глобального диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой трансформации промышленности и реализации Национального проекта "Цифровая Экономика".

Пресс-служба конференции ЦИПР:

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Пресс-релиз предоставлен пресс-службой конференции ЦИПР