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Видео: названа дата премьеры нового мультсериала про Человека-паука

Новости
    18.06.2021, 15:20
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ Disney Junior Фото: youtube.com/ Disney Junior
Фото: youtube.com/ Disney Junior

Скорое появление нескольких версий Человека-паука в одном фильме уже давно стало секретом Полишинеля, и пока Sony с Marvel изо всех сил пытаются этого не замечать, на YouTube-канале Disney Junior анонсирован новый мультсериал про дружелюбного соседа.

Фото: youtube.com/ HBO Max Family
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Проект называется "Паучок и его удивительные друзья", он рассчитан на самую юную аудиторию - детей дошкольного возраста.

В нем студии удалось реализовать идею с несколькими супергероями с паучьими способностями - в опенинге зрителям показывают трех главных персонажей - Питера Паркера, Гвен Стейси и Майлза Моралеса.

Также в видео засветились Халк, Черная пантера и смешные версии милых злодеев - Носорога, Зеленого Гоблина и "докторши Осьминожки".

Голос Пауку-Паркеру подарил начинающий актер Бенжамин Валич, который озвучил детскую версию ежа Соника из вступительной сцены фильма "Соник в кино".

Заглавную музыкальную тему к мультфильму написал и исполнил Патрик Стамп из рок-группы Fall Out Boy.

Дата премьеры "Паучка и его удивительных друзей" запланирована на 6 августа на канале Disney Junior.

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