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Эндрю Гарфилд намекнул на свое возможное появление в "Человеке-пауке 3"

Новости
    08.05.2021, 19:49
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Актер Эндрю Гарфилд на днях весьма категорично высказывался о том, что не получал звонков с приглашением поучаствовать в фильме "Человек-паук: Нет пути домой".

Фото: kinopoisk.ru
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Спустя короткий промежуток времени в интервью Access Hollywood артист заговорил уже в другом, куда более оптимистичном тоне.

Бывший исполнитель роли Питера Паркера в восторге от возможности появления на экране сразу нескольких версий супергероя в красно-синем костюме.

"Никогда не говори "никогда", - таким позитивным высказыванием закончил свою речь актер.

Пока трудно сказать, разрешила студия что-то комментировать ему по поводу грядущей картины или же просто Гарфилд делает это ради упоминаний для продвижения недавно вышедшего с его участием фильма "Мейнстрим".

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