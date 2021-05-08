Эндрю Гарфилд намекнул на свое возможное появление в "Человеке-пауке 3"

Актер Эндрю Гарфилд на днях весьма категорично высказывался о том, что не получал звонков с приглашением поучаствовать в фильме "Человек-паук: Нет пути домой".

Спустя короткий промежуток времени в интервью Access Hollywood артист заговорил уже в другом, куда более оптимистичном тоне.

Бывший исполнитель роли Питера Паркера в восторге от возможности появления на экране сразу нескольких версий супергероя в красно-синем костюме.

"Никогда не говори "никогда", - таким позитивным высказыванием закончил свою речь актер.

Пока трудно сказать, разрешила студия что-то комментировать ему по поводу грядущей картины или же просто Гарфилд делает это ради упоминаний для продвижения недавно вышедшего с его участием фильма "Мейнстрим".