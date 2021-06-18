Нидерланды отменяют почти все COVID-ограничения с 26 июня

Нидерланды с 26 июня отменяют почти все ограничения, связанные с пандемией COVID-19. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление исполняющего обязанности премьер-министра страны Марка Рютте, главным условием остается социальная дистанция.

"Нидерланды делают большой шаг...При соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра разрешается практически все. Без ограничений, времени закрытия, запрета на употребление алкоголя, советов о количестве гостей дома и масок в магазинах", - пояснил Рютте на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, послабления вступят в силу 26 июня. Сообщается, что с этого дня впервые смогут возобновить работу ночные клубы при условии использования приложения CoronaCheck, который позволит определить, полностью ли вакцинирован посетитель от коронавируса и есть ли у него отрицательный тест на коронавирус за 40 часов.

Театрам, музеям и другим закрытым площадкам в стране будет разрешено с этого дня увеличить свою вместимость при условии, что они будут использовать это приложение.