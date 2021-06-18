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18.06.2021 21:32
Рубрика: В мире

Новый срок Саркози

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 133(84841)
Хождение экс-президента Франции Николя Саркози по мукам продолжается. В начале марта по нашумевшему делу о "прослушках", где его обвиняли в коррупции, Саркози приговорили к тюремному заключению в один год, плюс два года условно. А теперь на только что закончившемся другом судебном процессе прокуратура потребовала наказать его еще шестью месяцами тюрьмы, а также штрафом в 3750 евро.
Хождение экс-президента Франции Николя Саркози по мукам продолжается. Фото: gettyimages Хождение экс-президента Франции Николя Саркози по мукам продолжается. Фото: gettyimages
Хождение экс-президента Франции Николя Саркози по мукам продолжается. Фото: gettyimages
Николя Саркози заявил о готовности обратиться в ЕСПЧ

На этот раз речь идет о финансовых нарушениях, допущенных в ходе его предвыборной кампании 2012 года. Суть в том, что ее организацией занималось пиар-агентство "Бигмалион". Оказалось, что им была потрачена на митинги, собрания, агитплакаты и прочую соответствующую продукцию сумма в 42 с лишним миллиона евро, что почти вдвое превышает разрешенный французскими законами лимит средств на эти цели. Причем, как выясняли следователи, люди "Бигмалиона" выставляли фальшивые счета по явно завышенным расценкам партии "Союз за народное движение" , переименованной позже в "Республиканцы", от которой баллотировался Николя Саркози. Мол, эти деньги тратились на сугубо партийные дела. С помощью этой махинации накапливались крупные и, что немаловажно, неучтенные суммы. На процессе Николя Саркози всячески отрицал какую-либо причастность к афере. Ведь в ту пору он был государства и кандидатом на свое переизбрание, а финансированием предвыборной кампании, как он заявил, занимались другие люди.

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