ООН: В 2020 году миллионы людей стали беженцами, несмотря на пандемию COVID

В агентстве ООН по делам беженцев (УВКБ) заявили, что в прошлом году из-за войн, насилия, преследования и нарушения прав человека почти три миллиона человек стали беженцами, несмотря на то, что в результате коронавирусного кризиса было ограничено передвижение людей по всему миру, поскольку страны закрывали границы и вводили жесткие локдауны.

В своем последнем отчете "Глобальные тенденции", опубликованном 18 июня, УВКБ ООН сообщает, что общее количество перемещенных лиц возросло до 82,4 миллиона, что примерно соответствует населению Германии. Увеличение числа насильственно перемещенных людей фиксируется девятый год подряд, уточняет Associated Press.

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что вооруженные конфликты и влияние изменения климата в таких местах, как Мозамбик, регион Тигрей в Эфиопии и обширный регион Сахеля в Африке были одними из основных источников новых перемещений беженцев и роста числа внутренне перемещенных людей в 2020 году.

Они добавили еще сотни тысяч человек к общему количеству людей, которые в течение многих лет из-за затяжных войн или боевых действий миллионами бежали из таких стран, как Сирия и Афганистан. УВКБ ООН, штаб-квартира которого находится в Женеве, заявило, что 99 из более чем 160 стран, которые закрыли свои границы из-за COVID-19, не сделали исключений для людей, ищущих защиты в качестве беженцев или просителей убежища. Гранди не исключил того, что многие внутренне перемещенные люди, которые не могут покинуть свои страны, в конечном итоге захотят бежать за границу, как только границы начнут открываться снова, и станут нелегальными мигрантами.