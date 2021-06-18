Ученые нашли ошибку в теории Дарвина

Группа ученых из Университета Паннонии (Венгрия) под руководством Андреса Ликера обнаружила ошибочность теории Чарльза Дарвина в части полового отбора. Об этом сообщает theconversation.com.

Чарльз Дарвин предположил в рамках своей теории естественного отбора, что если у самца мало самок для спаривания, то он будет больше стараться чтобы завоевать их симпатию. Эта конкуренция будет стимулировать половой отбор и сказываться со временем, например, на размере самцов, величине их рогов и так далее.

Исследовав 462 различных видов рептилий, млекопитающих и птиц, венгерские ученые обнаружили, что половой отбор наиболее выражен не тогда, когда потенциальных партнеров мало, а когда их много. То есть, когда самцы могут выбирать себе партнершу из многих самок.

Причем, сама жизнь показывает, что самки живут дольше самцов, а значит их в целом больше. Особенно это выражено, например, у сумчатых. Так, у австралийских антехинусов все самцы иногда внезапно умирают после брачного сезона и прайд антехинусов может какое-то время состоять только из беременных самок.

В целом, согласно новому исследованию, более мощный самец получает все, а не довольствуется, по логике Дарвина, малым.