Памфилова: Голосования на придомовых территориях в сентябре не будет

Центризбирком в ходе организации выборов в сентябре этого года не будет использовать голосование на придомовых территориях.

"В прошлом году мы применяли две формы дополнительного голосования. И так полюбившееся многим голосование на придомовых территориях, которые в народе прозвали "голосование на пеньках", достойно выполнило свою функцию, когда это было целесообразно", - заявила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии в пятницу. "Сейчас в этом нет никакой необходимости, и мы его не будем применять", - добавила она.

Ранее в ходе заседания она сообщила, что Центризбирком предлагает провести голосование 17-19 сентября с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и опросов общественного мнения.