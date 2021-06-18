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18.06.2021 14:47
Рубрика: Власть

Памфилова: Голосования на придомовых территориях в сентябре не будет

Текст: Галина Мисливская
Центризбирком в ходе организации выборов в сентябре этого года не будет использовать голосование на придомовых территориях.

"В прошлом году мы применяли две формы дополнительного голосования. И так полюбившееся многим голосование на придомовых территориях, которые в народе прозвали "голосование на пеньках", достойно выполнило свою функцию, когда это было целесообразно", - заявила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии в пятницу. "Сейчас в этом нет никакой необходимости, и мы его не будем применять", - добавила она.

Ранее в ходе заседания она сообщила, что Центризбирком предлагает провести голосование 17-19 сентября с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и опросов общественного мнения.

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Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2021

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