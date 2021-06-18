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18.06.2021 14:49
Рубрика: В мире

Пандемия спровоцировала демографический кризис в Испании

Текст: Юрий Когалов

Пандемия коронавируса спровоцировала демографический кризис в Испании. Более того, он стал крупнейшим за последние 80 лет, со времен окончания гражданской войны 1936-1939 годов.

Фото: Francis Gonzalez/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
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Согласно данным Национального института статистики, население пиренейского королевства в 2020 году сократилось на 153 тысячи человек. В прошлом году скончались почти 493 тысячи человек, что является худшим показателем за всю историю сбора таких данных. Смертность выросла на 17,7 процента по сравнению с предыдущим годом.

В то же время сократилась рождаемость. В 2020 году в Испании на свет появилось всего 339 тысяч детей, что является историческим минимумом. И это при том, что уровень рождаемости, как отмечают эксперты, и так был довольно низким в последнее десятилетие. Коронавирус усугубил эту тенденцию.

Как показывает статистика, женщины все чаще откладывают рождение детей. Если в 1985 году средний возраст материнства составлял 28,5 лет, то в 2020 году он увеличился до 32,3. По мнению исследователей, главным фактором увеличения возраста, когда женщины решаются завести детей, стало их желание достичь экономической стабильности до этого момента. В Испании с каждым годом это становится все сложнее. В итоге пиренейское королевство, которое в 1980-е годы занимало одно из первых мест в Европе по уровню рождаемости, опустилось на одну из последних строчек не только в ЕС, но и во всем мире. Выход из этой проблемы эксперты видят в государственной помощи молодежи, которая позволила бы ей раньше начать взрослую жизнь, вне родительского дома.

В мире Европа Испания Пандемия коронавируса COVID-19

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