Песков: У президента возникли вопросы к закону об ответственности за "фейки"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил решение главы государства отклонить закон об ответственности за цитирование в СМИ недостоверной информации.

"Это связано с тем, что у президента появились вопросы к некоторым частям этого закона, в частности - к частям, где речь идет об освобождении от ответственности. Поэтому президент посчитал нужным его вернуть", - заявил он журналистам в пятницу. По словам Пескова, документ "будет дорабатываться осенью".

Напомним, в этом законе прописана ответственность за цитирование ложных и противоправных материалов других изданий. Избежать наказания журналисты смогут только в том случае, если главный редактор цитируемого СМИ может быть установлен и привлечен к ответственности. Такой же порядок прописан для сетевых изданий.