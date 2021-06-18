Политики в Германии поспорили о "гендерно-равноправном" языке

Казалось бы, что может быть дальше от политики, чем вопросы лингвистики! Но только не в Германии, где модный спор о "гендерно-равноправном" языке, который начался несколько лет назад, стал горячей темой предвыборной борьбы. В ландтаге Гессена против "насилия над немецкой грамматикой" и в защиту мужского рода, который оказался под ударом, выступили сразу две партии - правящий ХДС и оппозиционная "Альтернатива для Германии". Но как только христианские демократы поняли, что оказались заодно с АдГ, то выступили против своих же убеждений. Об этом запутанном казусе рассказал Spiegel Online.

"Требуется учитель математики (ж/м/д)" - в этом немецком объявлении о вакансии последняя буква означает "диверсифицированный", то есть "третий" пол. Фото: gettyimages

Напомним, тему "гендерного равноправия" в языке Шиллера и Гете стали активно раскручивать "Зеленые" и "Левые". Отдельные политики из этих партий предлагают запретить госорганам, школам и другим учреждениям использовать по отношению к гражданам общепринятую форму существительных мужского рода во множественном числе.

Так, невинное обращение "уважаемые учителя" по этой логике считается невежливым, неполиткорректным и вообще возмутительным, поскольку дискриминирует не только учительниц, но и лиц "третьего пола", с недавних пор официально признанного в ФРГ.

Для устранения несправедливости ревнители лингвогендерного равенства призывают не только использовать на письме всяческие громоздкие ухищрения - например, всякий раз добавлять женские суффиксы через звездочку, но и придумывают неологизмы вроде "учительствующие", чтобы не дай бог не указать на конкретный пол. Хотя некоторые филологи в Германии, не боясь сойти за ретроградов, открыто называют подобные ухищрения авантюрами, они уже проникают и на страницы немецких словарей, и - с подачи политиков - в реальную жизнь.

Недавно сенат Гамбурга принял поправки в закон об "административном языке" 1995 года. Теперь местные чиновники обязаны использовать во множественном числе существительных обе формы - мужского и женского рода (вместо обобщающего мужского), а еще лучше - подбирать формулировки "без указания на гендерную идентичность". А вот в Гессене консервативные политики воспротивились подобному прогрессивному подходу. Сначала фракция Христианско-демократического союза внесла в ландтаг петицию "За немецкую грамматику - против гендерного принуждения".

"В частной жизни каждый может говорить и писать, как ему вздумается. Но когда официальные органы начинают ни с того ни с сего поощрять безграмотный стиль, это отдает левацкой идеологией, которая поглощает язык", - говорится в обращении ХДС. Только вот когда точно с таким же заявлением, слово в слово, выступила "Альтернатива для Германии", христианские демократы испугались, что их сочтут единомышленниками, и... проголосовали против.

Кстати, эта тема, на удивление будоражащая умы немцев, возникла не вчера. С подачи неизвестных остряков в народ ушел афоризм "дорогие женщины и женщинки" (liebe Frauen und Fraurinnen), высмеивающий моду на злоупотребление феминитивами. А еще немецкие СМИ писали о пенсионерке Марлис Кремер из земли Саар, много лет судившейся со своим банком, который в переписке называл ее "клиентом", "владельцем счета" и "вкладчиком". Бывалая феминистка, явно не страдающая от нехватки свободного времени, дошла аж до Федерального конституционного суда в Карлсруэ, который отклонил ее жалобу. Правда, тогда дама пообещала пойти в ЕСПЧ.