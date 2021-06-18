Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, решивший посетить Польшу в честь тридцатилетия с момента подписания договора о добрососедстве, получил от своего польского коллеги счет за вывезенные из Польши в ходе Второй мировой войны ценности.

"Польские потери в книжных собраниях составляют сотни миллионов томов, потери в архитектуре, особенно в Варшаве, - это около 90 процентов довоенной застройки", - перечислял Анджей Дуда. Он подчеркнул, что в Польше рассчитывают, что "немецкая сторона примет меры". "В германо-польских отношениях не должно оставаться белых пятен, табуированных тем и лжи", - цитирует Дуду немецкая радиостанция Deutsche Welle. Не упомянутыми в ходе этой встречи, но по-прежнему актуальными остаются и репарации. Польша официально отказалась от них в 1954 году, но в 2004 году вновь о них вспомнила. Пришедшая к власти в 2015 году правоконсервативная партия "Право и справедливость" решила пересмотреть этот вопрос. В сентябре 2017 года в польском парламенте создали "группу по оценке размеров компенсаций, причитающихся от Германии, за ущерб, нанесенный в ходе Второй мировой войны". Возглавивший эту группу Аркадиуш Мулярчик заявил, что ФРГ должна заплатить 850 миллиардов долларов. И Дуда в 2019 году упомянул об этом, назвав выплаты компенсаций "вопросом ответственности и морали". Со своей стороны Штайнмайер не стал подробно отвечать на претензии польского коллеги, дипломатично заметив, что "история сильно отягощает германо-польские отношения".