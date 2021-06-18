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Пользователям назвали четыре приложения, которые нужно удалить

Текст:   Антон Благовещенский
18.06.2021,  
15:10
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Несмотря на все усилия Apple и Google, которые делают свои операционные системы все более защищенными, многие пользователи устанавливают на смартфоны приложения, сводящие всю защиту на нет.

Известно, что в новых iOS и Android есть нструменты, которые мешают приложениям следить за пользователями. Однако есть мобильные программы (и их много), которые лучше не использовать на смартфоне - по причине того, что их разработчики совершенно не заботятся о конфиденциальности.

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Как пишет BGR, одно из них - это mSpy. Это "сталкерское приложение, которое якобы помогает родителям отслеживать онлайн-активность ребенка". Оно читает текстовые сообщения в iPhone, сканирует телефонные звонки, следит за местоположением и активностью в других приложениях, таких как WhatsApp и Snapchat.

Другое - это популярное приложение Words with Friends. Игра, напоминающая "скрэббл", на самом деле не только развлекает, но и отслеживает местоположение. Чтобы затем показывать рекламу на основе геолокации.

Также эксперты рекомендуют удалить клиент соцсети Facebook, "грехи которого в области конфиденциальности хорошо задокументированы". Кроме того, утверждается, что Facebook навязал новую политику конфиденциальности пользователям WhatsApp.

Примерно по тем же причинам BGR советует удалить и Facebook Messenger.

Кроме того, издание ссылается на отчет pCloud, которое ранее опубликовало список приложений, которые не заботятся о пользовательской конфиденциальности. Среди них - Uber Eats и LinkedIn.

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