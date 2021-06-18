Посол Украины бойкотировал речь Штайнмайера в преддверии 22 июня

В канцелярии президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, который в пятницу, 18 июня, выступил с памятной речью в преддверии 80-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР, отреагировали на демарш посла Украины в Берлине Андрея Мельника.

Ранее господин Мельник отказался посетить мероприятие с участием немецкого лидера, поскольку оно проходило в стенах Германо-российского музея "Берлин-Карлсхорст" - месте мирового исторического значения, где в ночь с 8 на 9 мая 1945 года германский вермахт подписал акт о безоговорочной капитуляции перед державами-победительницами. Представитель Киева счел "оскорбительным" для себя и "всего украинского народа" появиться в музее, который имеет статус именно "германо-российского" - без упоминания Украины. Как стало известно агентству dpa, об этом Андрей Мельник сообщил в жалобе его директору Йоргу Морре и даже обвинил Берлин в "искажении истории".

"Этим огульным обвинением он оказывает плохую услугу законным интересам своей страны, а также немецко-украинским отношениям", - заявили на это в канцелярии господина Штайнмайера. Там отметили, что решение посла Украины отказаться от участия в памятной акции вызывает сожаление и противоречит убеждению президента ФРГ, "что память об этой войне должна иметь объединяющий эффект, превосходящий все разногласия и конфликты", отмечает Deutsche Welle. К слову, выступление Штайнмайера, в котором он говорил об исторической и неизбывной вине Германии перед всеми народами СССР, в его офисе заранее перевели на русский, украинский, белорусский и английский языки.

Франк-Вальтер Штайнмайер стал первым немецким президентом, посетившим музей "Берлин-Карлсхорст", где он также открыл документальную выставку "Масштабы преступления. Советские военнопленные во Второй мировой войне". В рамках мероприятия, которое транслировалось в прямом эфире на сайте федерального президента, были показаны видеообращения от директоров музеев-партнеров, сформировавших берлинский мемориал в его современном виде, - Центрального музея Вооруженных сил РФ и белорусского Музея истории Великой Отечественной войны. А вот от третьего участника - Национального музея истории Украины во Второй мировой войне - приветственных слов не последовало. "К сожалению, нам не удалось получить видеообращение от киевского музея", - дипломатично заключила немецкая сторона.