Посольство России в Софии отреагировало на заявление экс-директора Национальной службы разведки Болгарии Атанаса Атанасова о вине "длинных рук Кремля" в своем увольнении. Примечательно, что указанный штамп про "руки" применил сам Атанасов, возмущенный решением служебного правительства отстранить его от высокой должности.

"Уважаемые господа, за кого вы принимаете граждан Болгарии, если считаете, что эти заезженные клише еще кто-нибудь способен принять за веру? - указано в позиции дипмиссии РФ в Facebook. - Что касается вашей якобы "успешной борьбы с российскими шпионами", то речь здесь идет скорее о героической борьбе со здравым смыслом, в которой вы однозначно побеждаете".

В российском посольстве отметили, что "антироссийская чепуха" не приносит балканской республике никакой пользы, а Москва не пытается продвигать свои интересы, используя санкции в качестве рычага давления.

По мнению самого служебного правительства, которое только отчаявшийся русофоб может назвать прокремлевским, отставка Атанасова была необходима, чтобы гарантировать национальную безопасность.

Напомним, что именно во время правления технического кабмина на территории Болгарии проходили крупнейшие учения НАТО, а София активно сигнализировала о готовности к максимальной вовлеченности в продвижении "Инициативы трех морей", реализуемой под эгидой Вашингтона. К слову, действующий председатель служебного правительства Стефан Янев занимал должность военного атташе в США и получил от американцев отличные рекомендации.