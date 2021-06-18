Повышена вывозная пошлина на пшеницу

Минсельхоз несколько недель подряд повышает экспортную пошлину на пшеницу в рамках механизма, который призван не допустить переноса растущих мировых цен на цены внутри России. Но на внутренних ценах повышение пошлины не скажется - производители муки и хлеба задерживают платежи аграриям. В разгар сезона для сельхозпроиводителей деньги критически важны, и нехватка средств может привести к снижению посевов и, как следствие, снова росту цен на зерно.

В последний раз, 18 июня, экспортная пошлина для пшеницы повышена с 33,3 до 38,1 доллара за тонну, для кукурузы - с 48,2 до 50,2 доллара. В апреле был всплеск спроса на пшеницу, цены на мировом рынке достигали 270-280 долларов за тонну. Это нашло отражение при расчете пошлины, пояснил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

Зерно у аграриев выкуплено, а свежего спроса со стороны экспортеров нет. Теоретически это должно привести к снижению внутренних цен, однако этого нет. Главная причина - низкая платежная дисциплина со стороны переработчиков. На это жалуются многие аграрии, говорит Зернин.

Задержки в оплате могут достигать нескольких месяцев, что критично в разгар полевых работ, когда деньги нужны срочно и в большом количестве. Ситуация с оплатой усугубилась из-за отсутствия конкуренции со стороны экспортеров, которые обычно платят в срок, отмечает эксперт.

Неплатежи переработчиков - постоянная проблема. Но сейчас это наложилось на серьезное подорожание минудобрений, запчастей к сельхозтехнике и прочего. Чтобы хоть как-то компенсировать резко возросшие издержки, аграрии пытаются держать цены на зерно., поясняет Зернин.

Но нехватка средств может в дальнейшем привести к снижению посевов, урожая и, как следствие, снова росту цен. Для того, чтобы как-то "расшить" эту проблему, минсельхоз сейчас ищет способы снижения цен на минудобрения. В этой ситуации уже хорошо, что цены на зерно, если и не падают, то хотя бы и не растут, считает Зернин.