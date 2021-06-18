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18.06.2021 13:35
Рубрика: Власть

Правительство выделит 25 млрд рублей на поддержку здравоохранения

Текст: Владимир Кузьмин

Правительство выделит 25 миллиардов рублей на поддержку отечественного здравоохранения, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, посещая городскую клиническую больницу №40 в столичной Коммунарке.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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"Что касается объема помощи, в том числе по линии обязательного медицинского страхования, буквально вчера на координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией мы обсуждали, в том числе необходимость увеличения соответствующих финансовых сумм для системы медицинского страхования", - заявил глава кабмина.

По словам Мишустина, правительство теперь оценит объемы дальнейшего финансирования, которое потребуется с учетом ухудшения ситуации с коронавирусом.

"Принята соответствующая нормативно-правовая база, которая нам позволяет принимать решения о перераспределении остатков средств Фонда обязательного медицинского страхования на те направления, которые необходимы при борьбе с коронавирусной инфекцией", - отметил премьер.

Сейчас закон находится на одобрении Совета Федерации.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства Пандемия коронавируса COVID-19

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