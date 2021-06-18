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18.06.2021 22:38
Рубрика: Власть

Президент наградил медиков за борьбу с COVID-19

За большой вклад в борьбу с пандемией сотни врачей, медсестер и других медработников из разных регионов России награждены государственными наградами и почетными званиями. Указ об этом подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Награждены медики, проводившие операцию во время пожара в Благовещенске

Среди награжденных - около 70 сотрудников Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина, передает ТАСС. Из них 12 отмечены орденом Пирогова, 11 - орденом Дружбы. Директор центра Иван Стилиди получил орден Почета. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены около 40 медиков. Еще пяти сотрудникам центра присвоено почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации".

Почти 140 медиков награждены за "большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга". Четверым из них присвоено почетное звание "Заслуженный врач РФ", двоим - "Заслуженный работник здравоохранения РФ", еще один человек удостоен медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Остальные награждены орденом Пирогова и медалью Луки Крымского.

Власть Работа власти Госнаграды Президент Пандемия коронавируса COVID-19

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