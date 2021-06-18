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18.06.2021 07:50
Рубрика: В мире

Президент Швейцарии заявил, что ценит прямоту Путина

Президент Швейцарии Ги Пармелен рассказал телеканалу RTS о своих впечатлениях от встречи с российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Саммит лимузинов: СМИ сравнили Aurus Путина и Cadillac Байдена

"Владимир Путин из тех, кто не ходит вокруг да около. Его слова направлены прямо к цели, - цитирует слова Пармелена РИА Новости. - Я ценю это качество".

По его словам, между Байденом и Путиным на человеческом уровне "все складывается хорошо". Напомним, 16 июня в Женеве прошел первый полноформатный российско-американский саммит. Президенты общались почти четыре часа, два из них Путин и Байден говорили лично, тет-а-тет, хотя изначально такого формата не планировалось. В итоге главный результат: возвращение российского и американского послов в Вашингтон и Москву и совместное заявление Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности.

После переговоров Владимир Путин дал итоговую пресс-конференцию, на которой заявил что в целом они с Байденом говорили "на одном языке" и встреча была результативной.

В мире Европа Швейцария Россия и США

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