За первые пять месяцев продажи 5G-смартфонов в России выросли в 30 раз и составили 850 тысяч штук. Об этом сообщают в совместном исследовании компании Realme и "М.Видео-Эльдорадо".

Доля таких устройств достигла восемь процентов в штуках и 30 процентов в деньгах от общего объема продаж категории. По оценке экспертов, высокие темпы проникновения смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения в этом году связаны с повышенным интересом у россиян к флагманам, а также снижением минимальной стоимости девайсов с поддержкой 5G сетей. В январе-мае продажи смартфонов стоимостью от 50 тысяч рублей на российском рынке оказались почти вдвое выше как в штуках, так и в деньгах, а в среднем ценовом сегменте появились модели от различных производителей стоимостью около 20 тысяч рублей.

В Европе внедрение 5G начало происходить несколько менее быстрыми темпами, чем это было с 4G, однако ситуация преломилась в середине 2020 года, сообщает Countrepoint.

Так, обладатели 5G-устройств потребляют существенно больше контента в неделю, например, тратят на два часа больше на облачный гейминг со смартфонов и на час с лишним на HD-музыку, видео, VR- и AR-контент. Специалисты прогнозируют, что в следующем году поставки 5G-устройств превзойдут 4G-девайсы.

На данный момент в Европе насчитывается 77 5G-сетей в 30 странах. В Восточной Европе коммерческие сети развернуты в пяти странах, в СНГ - пока только в одной (Узбекистан). Всего от внедрения 5G Европа получит эффект в виде 20 миллионов новых рабочих мест и одного триллиона евро ВВП до 2025 года. Выиграет и Россия: по оценке экспертов, к 2025 году эффект от внедрения сетей нового поколения составит 5,2 миллиарда долларов и 0,3% ВВП, к 2030 - 16 миллиардов долларов и 0,9% ВВП. Кумулятивный эффект для страны между 2020 и 2030 годами составит 60 миллиардов долларов.