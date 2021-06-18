Новости

Аэропорт Симферополь принял рекордные два миллиона пассажиров 11:40
Оперштаб: В Москве выявлено 9056 новых случаев COVID-19 11:37
В Петербурге семь человек пострадали из-за столкновения автобусов 11:35
В Минздраве объяснили рост заболеваемости COVID-19 11:28
В Минздраве оценили темпы вакцинации от коронавируса 11:18
Минсельхоз повысил экспортную пошлину на пшеницу 11:15
Вышел трейлер перезапуска "Тома и Джерри" 11:12
Мишустин отсрочил на год требование увеличить объем хранения трафика 11:11
В Приамурье автомобиль с вахтовиками перевернулся при переезде ручья 11:08
Заболеваемость туберкулезом в России достигла исторического минимума 11:07
Боб Дилан даст первый стриминговый концерт Shadow Kingdom 11:06
Фонд кино поддержит фильмы "Мастер и Маргарита" и "Ходжа Насреддин" 11:00
Барам в Москве продлен запрет на работу в ночное время 10:53
Курс евро опустился ниже 86 рублей впервые с августа 2020 года 10:52
Умер знаменитый сербский певец Новица Здравкович 10:51
Власти Москвы заявили о необходимости ревакцинации от коронавируса 10:44
Продажи 5G-смартфонов в России выросли в 30 раз 10:42
В Екатеринбурге "экстрасенс" выманила у клиентки 890 тысяч рублей 10:41
Собянин: Детские площадки и игровые комнаты в столице остаются закрытыми 10:39
Собянин: На концертах и других мероприятиях - не более 1000 человек 10:36
Соцсети могут обязать удалять информацию о самодельном оружии 10:35
АПЛ "Князь Олег" завершила первый этап испытаний 10:35
Столичные власти поддержали предложение бизнес-сообщества о создании в Москве COVID-free ресторанов 10:33
Эксперты из России начали работу по оценке ситуации с COVID-19 в Турции 10:29
Жительница Астрахани лишилась дома из-за долгов по кредиту 10:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
18.06.2021 10:42
Рубрика: Digital

Продажи 5G-смартфонов в России выросли в 30 раз

Текст: Иван Черноусов
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

За первые пять месяцев продажи 5G-смартфонов в России выросли в 30 раз и составили 850 тысяч штук. Об этом сообщают в совместном исследовании компании Realme и "М.Видео-Эльдорадо".

Фото: iStock
Сети 5G охватят 60 процентов мирового населения через 5 лет

Доля таких устройств достигла восемь процентов в штуках и 30 процентов в деньгах от общего объема продаж категории. По оценке экспертов, высокие темпы проникновения смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения в этом году связаны с повышенным интересом у россиян к флагманам, а также снижением минимальной стоимости девайсов с поддержкой 5G сетей. В январе-мае продажи смартфонов стоимостью от 50 тысяч рублей на российском рынке оказались почти вдвое выше как в штуках, так и в деньгах, а в среднем ценовом сегменте появились модели от различных производителей стоимостью около 20 тысяч рублей.

В Европе внедрение 5G начало происходить несколько менее быстрыми темпами, чем это было с 4G, однако ситуация преломилась в середине 2020 года, сообщает Countrepoint.

Так, обладатели 5G-устройств потребляют существенно больше контента в неделю, например, тратят на два часа больше на облачный гейминг со смартфонов и на час с лишним на HD-музыку, видео, VR- и AR-контент. Специалисты прогнозируют, что в следующем году поставки 5G-устройств превзойдут 4G-девайсы.

На данный момент в Европе насчитывается 77 5G-сетей в 30 странах. В Восточной Европе коммерческие сети развернуты в пяти странах, в СНГ - пока только в одной (Узбекистан). Всего от внедрения 5G Европа получит эффект в виде 20 миллионов новых рабочих мест и одного триллиона евро ВВП до 2025 года. Выиграет и Россия: по оценке экспертов, к 2025 году эффект от внедрения сетей нового поколения составит 5,2 миллиарда долларов и 0,3% ВВП, к 2030 - 16 миллиардов долларов и 0,9% ВВП. Кумулятивный эффект для страны между 2020 и 2030 годами составит 60 миллиардов долларов.

Digital Гаджеты

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
В Минздраве объяснили рост заболеваемости COVID-19
В Ялте и горах Крыма выпало до трех месячных норм осадков
Погодные аномалии ожидают ряд регионов страны в ближайшее время
ЦИК в пятницу утвердит порядок голосования на выборах в Госдуму