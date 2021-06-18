Путин на Совбезе обсудит результаты встречи с Байденом в Женеве

Владимир Путин на встрече с членами Совета безопасности РФ предложил обсудить результаты переговоров с президентом США Джо Байденом. Напомним, что встреча прошла в Женеве 16 июня.

"Начать предлагаю с анализа результатов наших встреч в Женеве с президентом Соединенных Штатов", - заявил президент России, открывая совещание с постоянными членами Совбеза РФ в пятницу.

В связи с этим он предложил выступить главе МИД РФ Сергею Лаврову.

Напомним, что по итогам встречи Путина и Байдена было принято решение о возвращение российского и американского послов в Москву и Вашингтон.

Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому ядерная война никогда не должна быть развязана.