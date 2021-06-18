Путин очно выступит на съезде "Единой России" 19 июня

Президент РФ Владимир Путин в субботу, 19 июня, выступит на съезде партии "Единая Россия". Участвовать в мероприятии глава государства будет очно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент готовится к завтрашнему выступлению на съезде "Единой России", - отметил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что мероприятие пройдет в соответствии со всеми противоэпидемическими мерами. "Условия диктуют такую необходимость", - объяснил пресс-секретарь президента. Выступление, по словам Пескова, будет важным и содержательным.