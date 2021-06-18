Владимир Путин использовал свое право вето и отклонил закон, согласно которому редакции СМИ должны нести ответственность за цитирование ложной и противоправной информации других СМИ. В Госдуме собираются доработать документ в соответствии с замечаниями президента.

Закон, с инициативой принятия которого выступили представители думского комитета по информполитике Сергей Боярский и Евгений Ревенко, был принят Госдумой 19 мая и одобрен Советом Федерации 2 июня. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил журналистам, что "у президента появились вопросы к некоторым частям этого документа" - в частности, к разделу, в котором речь идет об освобождении от ответственности. "Поэтому президент посчитал нужным вернуть. Этот закон будет дорабатываться осенью", - сказал Песков.

Решение будет приниматься новым созывом Госдумы, подтвердил журналистам председатель комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн. Закон не будет "похоронен", его необходимо принимать, ведь проблема есть, уверен он. "Она связана с существующей сегодня безответственностью СМИ за перепечатку других материалов, - уточнил депутат. - Когда кто-то перепечатывает кусок с чернушного сайта, это не может быть ничем иным, как чернушной кампанией, и ответственность за это должна быть".

Отвечая на вопрос "РГ", Хинштейн пояснил, что доработка будет вестись в том направлении, которое обозначил президент в замечаниях к документу. Они касаются условий освобождения от ответственности за распространение недостоверной информации, пояснил он. "Именно в этом направлении будет дорабатываться... Сделать более прозрачную систему, чтобы не возникало злоупотреблений свободой слова", - резюмировал Хинштейн.

Совет при президенте РФ по правам человека приветствовал решение главы государства. "Президент дал сигнал, мы этим удовлетворены", - сказал член СПЧ Леонид Никитинский.