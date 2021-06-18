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18.06.2021 20:17
Рубрика: Власть

Слово вето

Президент отклонил закон о правилах цитирования для СМИ
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 133(84841)
Владимир Путин использовал свое право вето и отклонил закон, согласно которому редакции СМИ должны нести ответственность за цитирование ложной и противоправной информации других СМИ. В Госдуме собираются доработать документ в соответствии с замечаниями президента.

Закон, с инициативой принятия которого выступили представители думского комитета по информполитике Сергей Боярский и Евгений Ревенко, был принят Госдумой 19 мая и одобрен Советом Федерации 2 июня. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил журналистам, что "у президента появились вопросы к некоторым частям этого документа" - в частности, к разделу, в котором речь идет об освобождении от ответственности. "Поэтому президент посчитал нужным вернуть. Этот закон будет дорабатываться осенью", - сказал Песков.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Решение будет приниматься новым созывом Госдумы, подтвердил журналистам председатель комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн. Закон не будет "похоронен", его необходимо принимать, ведь проблема есть, уверен он. "Она связана с существующей сегодня безответственностью СМИ за перепечатку других материалов, - уточнил депутат. - Когда кто-то перепечатывает кусок с чернушного сайта, это не может быть ничем иным, как чернушной кампанией, и ответственность за это должна быть".

Отвечая на вопрос "РГ", Хинштейн пояснил, что доработка будет вестись в том направлении, которое обозначил президент в замечаниях к документу. Они касаются условий освобождения от ответственности за распространение недостоверной информации, пояснил он. "Именно в этом направлении будет дорабатываться... Сделать более прозрачную систему, чтобы не возникало злоупотреблений свободой слова", - резюмировал Хинштейн.

Совет при президенте РФ по правам человека приветствовал решение главы государства. "Президент дал сигнал, мы этим удовлетворены", - сказал член СПЧ Леонид Никитинский.

Власть Работа власти Госуправление Общество СМИ и соцсети Президент

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