Агрегаторы такси отключат водителей без опыта и прививки

В столичных сервисах такси найдены массовые нарушения. Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта, только за этот год МАДИ выявила 1,7 тысячи водителей без российских прав и без опыта работы. Теперь агрегаторам предписано их заблокировать.

Как рассказал "РГ" председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития транспортного обслуживания Богдан Коношенко, федеральный закон давно четко определил требования к российским таксистам. "У водителей должны быть либо российские права, либо удостоверение страны, где русский язык признан официальным языком. Правила действуют давно, и довольно трудно понять логику таксопарков-нарушителей", - отмечает Коношенко.

Кроме российских и эквивалентных прав у водителей должен быть еще и стаж не меньше трех лет. Однако МАДИ обнаружила и совсем "зеленых" таксистов, по сути, вчерашних выпускников автошкол. Всем перевозчикам-нарушителям были выписаны штрафы, отмечают в МАДИ. Но самое главное - претензии также предъявлены и к агрегаторам, которые раздают таксопаркам заказы. В МАДИ говорят, что ситуация может исправиться в конце лета. С 1 августа в городе заработает система анализа работы в такси. Каждому водителю присвоят ID, и агрегаторы смогут при желании легко заблокировать каждого "бомбилу". Между тем из-за ситуации с коронавирусом власти Подмосковья официально заявили, что все таксисты без прививок от коронавируса после 15 июля будут отстранены от работы.