Депздрав Москвы проверяет сообщения о незаконной выдаче сертификатов о вакцинации

Департамент здравоохранения Москвы проверяет все сообщения, в которых говорится о незаконной выдаче сертификатов о вакцинации против COVID-19. В пресс-службе департамента отметили, как сообщает Агентство Москва, что пока ни одного такого случая в подведомственных учреждениях не выявлено.

"Мы просим всех жителей города незамедлительно сообщать о фактах подобных нарушений", - сообщили в пресс-службе, отметив, что проверки продолжаются методом контрольной закупки, а также с помощью правоохранительных органов с целью контроля за ситуацией.

В случае выявления указанных нарушений все виновные сотрудники и руководители учреждений будут уволены, а материалы передадут правоохранителям для возбуждения уголовных дел, подчеркнули в депздраве.