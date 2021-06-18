Новости

В США спецназовцы подали в отставку после предъявления обвинения офицеру 22:17
В Подмосковье число коек для больных коронавирусом увеличат до 15 тысяч 22:06
Женская сборная России по баскетболу вышла в плей-офф ЧЕ 22:02
В Москве планируют открыть восемь ресторанов COVID-free 21:44
Депздрав Москвы проверяет сообщения о незаконной выдаче сертификатов о вакцинации 21:28
Эксперт: Цены на отдых в Турции не взлетят 21:24
Нидерланды отменяют почти все COVID-ограничения с 26 июня 21:18
Губернатор Подмосковья оценил вероятность локдауна 21:17
СМИ: США приостановили военную помощь Украине на 100 млн долларов 21:05
На территории Тульской области ввели обязательную вакцинацию 20:52
Голикова: Заболеваемость COVID-19 выросла на треть за пять дней 20:41
Голикова назвала признаки индийского штамма коронавируса 20:30
Перенесший остановку сердца в матче Евро-2020 Эриксен выписан из больницы 20:22
В Минске рассчитывают провести саммит СНГ в очном формате 19:24
Дистанционная торговля выросла в 2 раза за два года 19:20
В РФ удалили около 150 сайтов, где продавали сертификаты о вакцинации от COVID-19 19:05
Собянин одобрил идею создания в Москве "бесковидных" ресторанов 19:02
Китай приближается к фантастическому рубежу в 1 миллиард прививок от COVID-19 18:58
ФМБА выявило новые мутации COVID-19, снижающие эффективность вакцин 18:42
В ЦБ рассказали, как страховщики наживаются на клиентах 18:32
Экстренную помощь в Москве будут оказывать всем, а плановую только привитым 18:23
Посольство РФ про "длинные руки Кремля": София побеждает в борьбе со здравым смыслом 18:21
В МГУ начнут делать бесплатные прививки от ковида иностранным студентам и аспирантам 18:06
Суд арестовал экс-зампреда ЦБ по делу о растрате 3,2 млрд рублей Инвестбанка 17:59
Игорь Краснов взял под личный контроль ликвидацию последствий наводнения в Крыму 17:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
18.06.2021 21:28
Рубрика: Общество

Депздрав Москвы проверяет сообщения о незаконной выдаче сертификатов о вакцинации

Текст: Любовь Проценко

Департамент здравоохранения Москвы проверяет все сообщения, в которых говорится о незаконной выдаче сертификатов о вакцинации против COVID-19. В пресс-службе департамента отметили, как сообщает Агентство Москва, что пока ни одного такого случая в подведомственных учреждениях не выявлено.

В Москве возбуждено более 20 дел по подделке сертификатов о вакцинации

"Мы просим всех жителей города незамедлительно сообщать о фактах подобных нарушений", - сообщили в пресс-службе, отметив, что проверки продолжаются методом контрольной закупки, а также с помощью правоохранительных органов с целью контроля за ситуацией.

В случае выявления указанных нарушений все виновные сотрудники и руководители учреждений будут уволены, а материалы передадут правоохранителям для возбуждения уголовных дел, подчеркнули в депздраве.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Голикова: Авиасообщение с Турцией будет восстановлено с 22 июня
СМИ: США приостановили военную помощь Украине на 100 млн долларов
Минздрав назвал сроки иммунитета у переболевших COVID-19
В Москве из-за коронавируса введены новые правила плановой медпомощи
На очные лекции в московские вузы попадут только вакцинированные
Переболевшим COVID-19 прививку нужно делать через полгода