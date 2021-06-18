Екатерину Шульман выбрали "Иконой языкового вкуса"

В рамках Костомаровского форума, прошедшего в мае, Институт Пушкина провел в социальных сетях опрос о том, кого из современных медийных персон пользователи считают примером хорошего языкового вкуса. Одной из этих персон и стала Екатерина Шульман.

На Книжном фестивале "Красная площадь" ректор Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина Маргарита Русецкая поздравила Екатерину Шульман с победой в опросе "Иконы языкового вкуса". На фестивале политолог получила от Института русского языка им. А. С. Пушкина свидетельство медиаперсоны, формирующей языковой вкус эпохи.

Академика Костомарова всегда интересовали вопросы речевой жизни общества (одна из его книг так и называется - "Языковой вкус эпохи"). Виталий Григорьевич говорил, что языковой вкус - это "в сущности, меняющийся идеал пользования языком соответственно характеру эпохи". Развивая его идеи, Институт Пушкина провел опрос в социальных сетях. Пользователи выбирали из списка публичных персон тех, чья речь им нравится больше всего, а эксперты института проанализировали результаты опроса.

Лидерами опроса стали шесть человек, чью речь пользователи оценили как образцовую и отражающую языковой вкус современности: Алена Долецкая, Николай Цискаридзе, Дмитрий Быков, Екатерина Шульман, Леонид Парфенов и Даня Милохин.

Индивидуальная речевая характеристика Екатерины Шульман, данная экспертами, звучит так:

"Выступления Екатерины Шульман - политолога, доцента РАНХиГС - привлекают аудиторию эрудированностью, насыщенностью информацией и высоким темпом. Слушая Екатерину Михайловну, необходимо быть предельно сконцентрированным, чтобы не упустить потока смыслов. В своей речи она сознательно ограничивает оценочные суждения, подчеркивая свою позицию ученого, а не политического деятеля. Буквально распространяет обаяние, собеседник через некоторое время непроизвольно подстраивается под ее вежливо-интеллигентную манеру общения."