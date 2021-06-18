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18.06.2021 19:23
Рубрика: Культура

Екатерину Шульман выбрали "Иконой языкового вкуса"

В рамках Костомаровского форума, прошедшего в мае, Институт Пушкина провел в социальных сетях опрос о том, кого из современных медийных персон пользователи считают примером хорошего языкового вкуса. Одной из этих персон и стала Екатерина Шульман.
Фото: Пресс-служба книжного фестифаля "Красная площадь" Фото: Пресс-служба книжного фестифаля "Красная площадь"
Фото: Пресс-служба книжного фестифаля "Красная площадь"

На Книжном фестивале "Красная площадь" ректор Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина Маргарита Русецкая поздравила Екатерину Шульман с победой в опросе "Иконы языкового вкуса". На фестивале политолог получила от Института русского языка им. А. С. Пушкина свидетельство медиаперсоны, формирующей языковой вкус эпохи.

Фото: Пресс-служба книжного фестиваля "Красная площадь"
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Академика Костомарова всегда интересовали вопросы речевой жизни общества (одна из его книг так и называется - "Языковой вкус эпохи"). Виталий Григорьевич говорил, что языковой вкус - это "в сущности, меняющийся идеал пользования языком соответственно характеру эпохи". Развивая его идеи, Институт Пушкина провел опрос в социальных сетях. Пользователи выбирали из списка публичных персон тех, чья речь им нравится больше всего, а эксперты института проанализировали результаты опроса.

Лидерами опроса стали шесть человек, чью речь пользователи оценили как образцовую и отражающую языковой вкус современности: Алена Долецкая, Николай Цискаридзе, Дмитрий Быков, Екатерина Шульман, Леонид Парфенов и Даня Милохин.

Индивидуальная речевая характеристика Екатерины Шульман, данная экспертами, звучит так:

"Выступления Екатерины Шульман - политолога, доцента РАНХиГС - привлекают аудиторию эрудированностью, насыщенностью информацией и высоким темпом. Слушая Екатерину Михайловну, необходимо быть предельно сконцентрированным, чтобы не упустить потока смыслов. В своей речи она сознательно ограничивает оценочные суждения, подчеркивая свою позицию ученого, а не политического деятеля. Буквально распространяет обаяние, собеседник через некоторое время непроизвольно подстраивается под ее вежливо-интеллигентную манеру общения."

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