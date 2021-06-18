Эксперты рассказали о предпрофессиональном образовании в Москве

У столичных школьников есть возможность выбрать перспективную и интересную профессию. На сегодняшний день в предпрофессиональных классах обучаются более 45 тысяч учащихся. Во многие предпрофессиональные классы уже прошли наборы и вступительные испытания. Эксперты рассказали "РГ" о возможностях, которые открыты для современных школьников.

Директор Городского методического центра департамента образования и науки города Москвы Андрей Зинин отметил, что главный акцент сделан на формировании у школьников практических навыков, которые помогут освоиться в выбранной профессиональной сфере.

"Предпрофессиональное образование предполагает обучение в новом формате: уход от классно-урочной системы в сторону функциональных коворкинговых зон, обучение в группах переменного состава, мастер-классы от работодателей и широкое использование инфраструктуры города", - отметил Зинин.

Например, в рамках проектов "Инженерный класс в московской школе" и "Медицинский класс в московской школе" старшеклассники получают не только теоретические знания, но и осваивают высокотехнологичное оборудование, занимаются исследовательской работой, представляют свои разработки на научно-практических конференциях "Инженеры будущего", "Старт в медицину", "Наука для жизни" и "Курчатовский проект - от знаний к практике, от практики к результату". Также в Москве проводится предпрофессиональная олимпиада. Победители и призеры научно-практических конференций и олимпиады получают дополнительные баллы к результатам ЕГЭ.

"Важной особенностью предпрофессиональных классов является обучение в сотрудничестве с ведущими вузами, научными институтами, а также потенциальными работодателями - отечественными компаниями, производственными предприятиями", - рассказал Зинин.

В рамках проекта "ИТ-класс в московской школе" изучаются программирование, робототехника, аналитическая химия, телемедицина, альтернативная энергетика и генетика.

Кроме того, во время учебы в предпрофессиональных классах школьники знакомятся с перспективными научными исследованиями, рассматривают способы секвенирования генома и нейротехнологии, осваивают профессиональные программы для 3D-моделирования и прототипирования, изучают современные языки программирования и методы анализа данных. Разумеется, для обеспечения такого высокого уровня образования московские школы имеют все необходимые ресурсы: цифровые лаборатории, 3D-принтеры и сканеры, тренажеры для отработки навыков первой помощи и другое современное оборудование.

Представитель компании-партнера проекта исполнительный директор АРПП "Отечественный софт" Ренат Лашин считает, что проекты предпрофессионального образования помогают школьникам сделать осознанный выбор будущей профессии, а ИТ-компаниям - создать платформу для подготовки грамотных высокооплачиваемых специалистов.

Лилия Алексенко, сертифицированный коуч личностного роста, тренер Молодежного клуба Московского центра развития кадрового потенциала образования, утверждает, что ребенку важно попробовать себя в различных видах деятельности и развиваться в тех направлениях, которые ему по душе.

"В конце прошлого года мы запустили онлайн-программу "Навыки для успешного будущего". Она направлена на развитие различных востребованных навыков: умение организовывать мероприятия, разрешать конфликты, быть наставником, вести переговоры, выстраивать командное взаимодействие. В рамках занятий дети участвуют в брифингах, дебатах, проектных мастерских, деловых играх, квестах. Это помогает определиться со сферой профессиональной реализации", - поделилась Алексенко.

В 249 школах Москвы есть кадетские классы, в которых обучаются более 25 тысяч кадет 7-11-х классов. Их предпрофессиональная подготовка максимально интегрирована в образовательный процесс. Первые два года кадеты занимаются усиленно военной подготовкой и спортом, а в девятом классе начинается более тесное знакомство с профессией. Конкурс на поступление в эти классы - высокий.

А для того, чтобы не сделать ошибки в выборе будущей профессии: не выбирать по принципу - близко к дому, модно или "родители советуют", школьникам нужно обратиться к классному руководителю, посетить консультацию психолога и пройти профориентационное тестирование. Как рассказали педагоги-психологи Городского психолого-педагогического центра Москвы Ирина Лобакина и Лариса Островерхова, родителям и учителям нужно больше обсуждать с ребенком альтернативы, говоря о будущей профессии. Наличие нескольких вариантов позволяет снизить тревогу и напряжение.

Современная система образования в Москве дает широкие возможности для выбора будущей профессии. Междисциплинарный подход и индивидуальная траектория обучения позволяют школьнику продуктивно использовать все возможности школы для глубокого изучения тех дисциплин, которые ему по-настоящему интересны.

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