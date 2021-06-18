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18.06.2021 18:23
Рубрика: Общество

Экстренную помощь в Москве будут оказывать всем, а плановую только привитым

Текст: Любовь Проценко

В СМИ появилась информация о том, что в столице ограничат оказание медицинской помощи людям, у которых нет антител к коронавирусу. Прочитаешь такое и оторопь возьмет: неужели правда? А если человеку прививка противопоказана? Или просто по каким-то причинам он не успел ее сделать, и вдруг - приступ аппендицита?

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости
В Москве из-за коронавируса введены новые правила плановой медпомощи

К счастью, как выяснилось, антитела тут не при чем. Приказ о новых правилах оказания медицинской помощи в столице действительно сегодня утвержден департаментом здравоохранения города. Но говорится в нем лишь о том, что экстренную медпомощь в Москве в настоящее время как оказывали, так и будут оказывать всем, кому она необходима, а вот плановую получат только привитые москвичи. Объясняется в документе и чем вызван такой подход. У человека, который лечится в стационаре, априори ослаблен иммунитет. Болезнью, осложнениями после операции, да мало ли причин для слабости у больного человека. Подхватить "корону" такому пациенту особенно опасно. Риск же такой есть, и он становится с каждым днем все больше. Вчера, например, из городских клиник переведено почти 200 человек в ковидные госпитали, хотя еще неделю переводили за сутки по 130 пациентов.

Новые правила оказания плановой помощи вызваны как раз стремлением защитить пациентов в больницах от такой опасности. Для этого им предписано проверять, привит ли от COVID-19 получивший направление на госпитализацию. Не привит? Придется сначала сделать прививку. В Москве это сделать несложно - к услугам горожан достаточное количество прививочных пунктов, нет и перебоев с поставкой вакцин. К плановой госпитализации онкобольных и больных с заболеваниями крови, а также к оказанию паллиативной помощи это не относится. Как и ко всем горожанам, имеющим противопоказания к вакцинации от коронавирусной инфекции.

Экстренная же помощь, подчеркнули корреспонденту "РГ" в пресс-службе комплекса социального развития, будет и впредь оказываться каждому жителю города независимо от его статуса вакцинации. Единственное отличие, которое эта помощь получила сейчас, состоит в том, что оказывается она теперь как для лечения больных с COVID-19, так и без него, только в перепрофилированных коронавирусных стационарах.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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