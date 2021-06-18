Фестиваль "Дикая Мята-2021" отменен

Информацию об отмене трехдневного open-air в Тульской области мы получили от организаторов в 1:05 минут, сразу после принятого решения. Вот полный текст письма в "РГ".

"В связи с опубликованными изменениями от 17 июня 2021 в Указе Губернатора Тульской области № 62 все массовые мероприятия, в том числе фестиваль "Дикая Мята", отменены. Поправки вошли в силу со дня опубликования - с 17 июня 2021 года".

Об этом стало известно в полночь 18 июня. Сейчас собирается оперативный штаб для решения всех организационных вопросов.

Просьба ко всем зрителям: не приезжать на фестиваль. Обновления по ситуации будут опубликованы в официальном сообществе ВКонтакте "Дикая Мята".