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18.06.2021 11:42
Рубрика: Культура

И не просите печенье: Почему стоит прочитать трилогию путеводителей по Сербии

Текст: Мария Голубкова
На "Красной Площади" прошел круглый стол "Россия и Балканы: страницы общей истории и памяти". Гостям представили ряд книжных новинок о балканских странах, а ранее издательство "Вече" презентовало в Санкт-Петербурге серию "Балканский путник" - о Сербии. Ее посетители книжного фестиваля тоже смогут найти на стендах в столице.

Трилогия о Сербии написана совместно Еленой Зелинской и Татьяной Рыбаковой. Обе давно живут в этой удивительной балканской стране, и решили рассказать всем, какой ее видят. Отвечая на вопрос, почему именно Сербия, Елена признается: "Эту страну нельзя не любить! Там прекрасный климат, вкусная еда и очень красивые мужчины".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Трехтомник "Балканский путник" включает в себя путеводители "Моя здоровая Сербия", "Моя прекрасная Сербия" и "Моя вкусная Сербия".

- Мы поняли, что когда пандемия кончится, всем понадобится как-то поправить здоровье, восстановить силы после реабилитаций, болезней, - пояснила автор первой книги. - И мы рассказали о целительных водах, о замечательном воздухе сербских гор и о санатории, где уже разработаны процедуры по восстановлению дыхания, например.

Елене, кстати, работа над книгой и пребывание в санаториях "с деловым визитом" самой помогли полностью избавиться от последствий перенесенной коронавирусной инфекции.

Хотя если говорить по порядку, то книга о целительных возможностях Сербии - как раз завершает трилогию. Первые две были посвящены образу жизни сербов и разноообразнейшей кухне страны.

- Первая книга - это скорее очерки о Сербии, о нравах ее жителей, о достопримечательностях, о традициях и даже немного о кулинарии, - рассказал Зелинская, - и эта книга буквально сделала меня знаменитой. Президент Сербии Александр Вучич подарил "Мою прекрасную Сербию" президенту России Владимиру Путину во время своего официального визита в Москву, посчитав ее лучшей визитной карточкой страны.

Фото: Инга Бугулова
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После этого события Зелинская шутит, что таких рекламных агентов - сразу два главы государства - больше не было ни у кого. И за первой книгой последовала вторая.

- Летнее путешествие по долам и горам Сербии с остановками в старинных кафанах, по молочным фермам, по белградскому Монмартру, по пасекам и рыночным "месарам" превратилось в книгу-травелог, где приключений больше, чем рецептов, а рецептов, между прочим, 50! - рассказывает она.

При этом авторы подчеркивают: "Мы не зовем вас к плите, мы зовем вас в Сербию!". Поэтому книга изобилует рассказами о самых знаменитых сербских ресторанах и старинных кафанах, кондитерских и прочих "вкусных местах", которые стоит посетить путешественникам". И узнать, к примеру, что к кофе нельзя просить "печенье" - по-сербски это означает запеченное мясо. Эта книгу получила приз "Золотое перо России".

Куратором проекта выступает известный сербский телеведущий, певец и актер Марко Долаш. Он обеспечил не только полную достоверность фактов, изложенных в книгах, но и музыкальное сопровождение для презентации. Кстати, трилогия - это еще не конец балканской истории Елены Зелинской и Татьяны Рыбаковой. Планируется, что ее дополнит путеводитель, рассказывающий о сербских винах и виноградниках. А вскоре книги из серии "Балканский путник" будут изданы на сербском языке - и это еще одно признание.

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