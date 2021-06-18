Какие антиковидные правила нужно соблюдать на пляжах

В столицу пришла жара, и десятки тысяч москвичей потянулись на природу, в зоны отдыха с купанием и без. Какие меры безопасности нужно соблюдать, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией, и соблюдают ли их отдыхающие, выяснил корреспондент "РГ", побывав в самых популярных местах отдыха москвичей.

Как рассказали "РГ" в Роспотребнадзоре по Москве, на пляжах действуют те же нормы, что и в других частях города. А именно: кафе, магазины, пункты проката должны работать, соблюдая меры безопасности, то есть весь персонал в них должен быть в маске и перчатках, а все поверхности дезинфицироваться после каждого посетителя. Эти же правила действуют на прокат катамаранов, лодок, лежаков и прочего инвентаря. При этом в любой зоне отдыха должны быть бесплатные и доступные для всех дозаторы с антисептиками. Что касается отдыхающих, то основные правила - соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра, ношение масок и перчаток.

Итак, добираюсь до Серебряного бора, пляж №3. Это самое популярное место у москвичей: по неофициальным данным в летний выходной день здесь отдыхает до 50 тысяч человек. И вот объяснение: общая территория почти 10 га, при этом длина пляжа около километра, то есть в любой самый жаркий день тут обычно можно найти место. Вход на пляж один, бесплатный и никем не охраняемый. Тут никто не интересуется, есть ли маска и перчатки у посетителя. "А зачем на пляже маска, тут свежий воздух, - удивляется одна из отдыхающих девушек. - Загорать нужно, купаться, сил набираться, чтобы ковид не взял".

Наибольшее количество людей обнаруживаю в "детской зоне" пляжа с горой песка. Позади нее стоят замотанные строительными лентами сооружения на детской и тренажерной площадках. А в горячем песке копошатся несколько десятков детей дошкольного возраста. Возле них и чуть поодаль наблюдают родители и няни. Несмотря на скученность людей, ни на одном из взрослых нет маски. На мой вопрос: почему без масок? Несколько человек отвечают, что привитые. "Я переболела в феврале, тяжело было, до сих пор не могу восстановиться, - жалуется одна из женщин, назвавшаяся Тамарой Петровной. - Внуков девать некуда: дачи нет, с работой у их родителей плохо, и сижу тут с утра до вечера с 6-летней Настей и 10-летним Платоном. Уже своими тут стали, зачем мне маска?"

Иду в сторону пляжа "Улетай", это более благоустроенный участок пляжа. Вход на него бесплатный. "Мы соблюдаем все антиковидные ограничения, поэтому в аренду даем лишь надувной пуфик - за 500 рублей/ день или на 200 рублей дороже - тканевый гамак, - рассказывает "РГ" менеджер пляжа Екатерина. Я пришла в неурочное время, пока тут с дистанцией отлично, на всем пляже - человек 10 отдыхающих. Но, основная тусовка здесь собирается ближе к вечеру. В еще одной благоустроенной части пляжа под названием - "Пляпляж" стоят стильные шатры - томаго с москитными сетками и дозаторами с антисептиком. Большая часть из них уже занята парочками или компаниями молодых людей. Возле самой воды на плетеных из ротанга лежаках, дистанция между ними не более метра, отдыхают светские на вид барышни. Интересуюсь у одной, почему нет маски? А в ответ слышу: "Отдыхай деточка, это зона свободная от ковида". Менеджер пляжа с бейджиком "Александр" ответил, что у них нет разграничений, всем рады и привитым, и переболевшим и тем, кого болезнь миновала. "Не хотите на ротанге отдыхать за тысячу рублей, возьмите тканевое пляжное кресло за 500 рублей в день. Его можете двигать, как хотите, хоть в центре дорожки поставьте. Мы все дезинфицируем. Маска у нас необязательна для клиентов, никто вас не придет проверять", - уточняет Александр.

Схожая ситуация на соседнем пляже №2, где вперемешку стоят шезлонги и расстелены полотенца. Дистанцию и тут не соблюдают... "Как ее будешь соблюдать, если утром заняли место, а потом народ набежал, и все оказалось забито, - пожаловались две подружки Анна и Ольга. - У нас сегодня выходной, завтра на работу. Было бы больше мест для купания в Москве, мы бы не приехали в Серебряный бор из Тушино. У нас бы купались, тем более - там такая же Москва-река". Как пояснил "РГ" начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека Управления Роспотребнадзора по Москве Алексей Худобородов, ничего опасного в самом отдыхе на пляжах нет. "Все 8 разрешенных зон отдыха для купания и 40 зон отдыха без купания безопасны по различным показателям. Во время проверок, мы не нашли ни в воде, ни в песке и возбудителей ковида, - рассказал Худобородов. - Более того, каждую неделю мы проверяем состояние воды и песка в зонах отдыха с купанием. Опасно большое скопление людей, ведь основная передача ковида происходит воздушно-капельным путем.

Пляжи расположены в городе неравномерно, чтобы добраться до них, посетители пользуются общественным транспортом, заходят в магазины, кафе. Многочисленные контакты способствуют переносу вируса. Поэтому, собираясь на пляж, стоит помнить несколько правил: социальная дистанция должна соблюдаться везде, в том числе на берегу и в воде - не стоит располагаться на лужайках, где уже много отдыхающих, или заходить в водоем при большом скоплении людей. Да и время для похода на пляж стоит выбирать с учетом низкой загруженности транспорта. Если заходите в помещение, маску нужно носить в обязательном порядке. Лежать в маске на пляже не нужно, но при условии социальной дистанции. И последнее: любой прокатный инвентарь, в том числе лежаки и шезлонги, должен обязательно дезинфицироваться средствами с вирулицидным действием администрацией пляжа после каждого использования".