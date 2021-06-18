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18.06.2021 17:40
Рубрика: Культура

100 тысяч на параде

Книжные новинки, которыми радует "Красная площадь"
Текст: Михаил Визель, Наталья Лебедева
Российская газета - Федеральный выпуск № 133(84841)
Новые ограничения, введенные накануне мэром Москвы, усилили меры безопасности и контроля на Книжном фестивале "Красная площадь", но, к счастью для всех читателей, праздник книги продолжается. Не забывайте о масках, перчатках и антисептиках и приходите на площадь за новыми впечатлениями, книгами и автографами. Листать незнакомые новинки - одно из величайших удовольствий настоящего книжника. Не будем лишать его интриги. Обозначим лишь несколько "опорных точек".
На книжном фестивале "Красная площадь" пришлось соблюдать социальную дистанцию, и читатели охотно выполняли это требование. Фото: Сергей Михеев На книжном фестивале "Красная площадь" пришлось соблюдать социальную дистанцию, и читатели охотно выполняли это требование. Фото: Сергей Михеев
На книжном фестивале "Красная площадь" пришлось соблюдать социальную дистанцию, и читатели охотно выполняли это требование. Фото: Сергей Михеев

"Грандиозная и удивительная история костюма, тканей, нарядов, тряпок и шмоток". Люси Орнаэрт, Флафия Соррентино. Изд. Азбука-Аттикус

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Красная площадь - место для дискуссий

Удивительную историю костюма рассказали журналист, имеющий степень магистра истории Средневековья в университете Бургундии Люси Орнаэрт, и художница Флавия Соррентино. Здесь прекрасно все - тема, манящая, загадочная и невероятно актуальная. Легкая и игривая манера повествования. Яркие, весьма точные, но не лишенные задора иллюстрации. А еще ответы на самые невероятные вопросы. Как желание укрыться от холода превратилось в мировую индустрию? Кому пришло в голову взяться за иголку? Чему современным модницам стоит поучиться у дам из Средневековья? Отчего взбунтовалась антимода? Наконец, что такое карманьола, шенза, футен, органди или эшель?

"Держиоблако". Анастасия Строкина. Изд. "Пять четвертей"

Каждая новая книга Анастасии Строкиной - это чистейший глоток волшебства, доброты, искренности и мудрости. Попадаешь в этот чудесный мир, с любовью созданный автором, и уже не можешь оторваться. Разве можно остаться равнодушным, когда на пороге твоего дома появляется огромная куча листьев и перьев и просит поесть риса и блинов? Куча получает имя Платон в честь одного мудрого человека и отправляется в путь ради важнейшей цели - добраться до высокой горы, где живет Великан Держиоблако, знающий рецепт от страха. Путь предстоит непростой, но рядом друзья - волколис Август и ожившая кукла по имени Макка, а значит, все преодолимо. Мастерски написанный текст украшают завораживающие и настраивающие на философский лад иллюстрации эстонской художницы Евы Эллер.

"Английский цугцванг для Александра I. Победитель без победы". Наталия Зазулина. Изд. Бослен

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Что посмотреть на книжном фестивале "Красная площадь"

Новый том в серии богато иллюстрированных исторических энциклопедий "Бослена" есть результат переработки автором ее кеиги о войне 1812 года. Сейчас Наталия Зазулина значительно расширяет контекст. И задает неудобные вопросы: можно ли было избежать "грозы двенадцатого года"? Каковы реальные потери России в Отечественной войне 1812 года? Кто оказался в ней в итоге победителем? Ответы могут показаться неожиданными. Но тем они любопытнее.

"Родник Олафа". Олег Ермаков. Изд. АСТ, Редакция Елены Шубиной

Олег Ермаков - певец родного Смоленска и его богатой истории. В новой книге своих героев - мальчика Спиридона по прозвищу Сычонок (он нем от рождения), его отца по имени Возгорь Ржева, в крещении Василий, и их спутников-плотогонов - он отправляет вниз по реке Гобзе на торжище в княжий град Смоленск. Бизнес-трип оборачивается для Сычонка странствием по Руси, уже узнавшей Христа, но еще не забывшей Велеса и Сварога. Он жаждет обрести голос - в буквальном смысле. Для чего ему и нужен этот самый родник Олафа. А читателю придется неспешно пробираться сквозь дремучий язык, усердно расшитый архаичными словечками.

"Мне нужно видеть свет..." Дневники, письма, документы. Михаил Булгаков. Изд. Азбука-Аттикус, Колибри

Булгаков остается одним из самых известных русских писателей XX века. И толстый том подлинных документов, умело "смикшированных" и прокомментированных Виктором Лосевым, - прекрасное дополнение к каноническому корпусу. Несущее, с одной стороны, "резкие черты неподражаемого слога", а с другой - позволяющее понять, "из какого сора…". Включая "сор" в прямом смысле. На который, впрочем, сто лет спустя можно взглянуть без смущения.

"Родина" рассказала о войне

На седьмом книжном фестивале "Красная площадь" состоялась презентация июньского номера "Родины". Номер, посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны, - особый. И для редакции "Родины", и для каждого из наших читателей. Поэтому было принято решение отпечатать его беспрецедентно высоким тиражом 3 миллиона 330 тысяч экземпляров - с помощью еженедельного выпуска "Российской газеты", в котором собраны ключевые материалы июньской "Родины". Об этом сказал, открывая встречу с читателями на Красной площади, главный редактор "Российской газеты" и "Родины" Владислав Фронин. Он от всей души поблагодарил авторов и друзей журнала - от председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина и академика Александра Чубарьяна до школьников, которые присылают в редакцию исследования о своих предках-фронтовиках.

Номер, посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны - особый. И для "Родины", и для каждого из нас

Ну а сама встреча, состоявшаяся на фестивальной площадке Российского исторического общества и при поддержке РИО, получилась совсем не академической: читатели обрушили град подчас и каверзных вопросов о самом тяжелом периоде Великой Отечественной войны. Но шеф-редактор журнала Игорь Коц, доктор философских наук Семен Экштут и кандидат исторических наук Андрей Смирнов отвечали по-военному четко и по-научному компетентно, заслужив аплодисменты заполненного до отказа (увы, по санитарным нормам ковидного времени) павильона "История Отечества". По той же причине пришлось отказаться от фотографирования с читателями. Но мы всегда рядом, друзья, как и в очередном номере, который вы держите в руках!

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