Калужский губернатор попал в больницу с COVID-19

Глава Калужской области Владислав Шапша госпитализирован с коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети, поздравляя медиков с профессиональным праздником.

Владислав Шапша сообщил, что находится в ковидном отделении калужской больницы. Тест подтвердил, что у него COVID-19. По его словам, болезнь протекает в легкой форме, и сейчас его состояние "уже нормальное".

Он также рассказал, что его близкие, находившиеся все время с ним рядом, не заболели. Это, как и легкое протекание болезни у него самого, Владислав Шапша объясняет своевременно сделанной прививкой. В своем видеосообщении он обратился к калужанам с призывом не затягивать с вакцинацией.