Максут Шадаев и Сергей Нарышкин получили в подарок юбилейное издание Николая Некрасова

Знакомство с фестивалем они начала с площадки "История Отечества", где традиционно демонстрируются новинки историко-просветительской литературы и проходят презентации и дискуссии, организованные фондом "История Отечества", Российским историческим обществом и Российским военно-историческим обществом.

Затем Сергей Нарышкин зашел на площадку "Детская и учебная литература". Там он передал Российской государственной детской библиотеке - организатору акции "Подари ребенку книгу" - сертификат на вручение 700 изданий по истории России для сельских библиотек отдаленных районов.

Сергей Нарышкин и Максут Шадаев приняли участие в церемонии гашения памятной марки, выпущенной к 200-летию Н.А. Некрасова. От лица всех книжников директор магазина "Москва" Марина Каменева подарила почетным гостям эксклюзивное юбилейное издание Николая Алексеевича. Книга вышла ограниченным тиражом, к ней прилагается медаль с портретом классика.

Фото: Пресс-служба книжного фестиваля "Красная площадь"

Поблагодарив книжное сообщество за ценный подарок, Сергей Нарышкина отметил, что книжный фестиваль за семь лет существования стал частью истории России. Также он поздравил с 20-летием Российский книжный союз, который много делает для того, чтобы мы оставались читающей страной. И наградил благодарностью Президента "За большой вклад в укрепление российской государственности и активную деятельность" генерального директора АО "Генеральная дирекция международных книжных выставок и ярмарок" Андрея Гельмизу и заместителя директора Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Светлану Дзюбинскую.

Но самым трогательным моментом стало награждение юных победителей Всероссийского конкурса поэтической декламации "История России в стихах". На главной сцене фестиваля Сергей Евгеньевич вручил заслуженные награды, отметив, что для ребят это большое событие, которое останется в их памяти на долгие годы.