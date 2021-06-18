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18.06.2021 18:13
Рубрика: Культура

Максут Шадаев и Сергей Нарышкин получили в подарок юбилейное издание Николая Некрасова

Текст: Наталья Лебедева
Второй день на Книжном фестивале "Красная площадь" был полон новыми встречами, презентациями и выступлениями. Почетными гостями праздника книги стали председатель Российского исторического общества, председатель Оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в Российской Федерации Сергей Нарышкин и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.
Фото: Пресс-служба книжного фестиваля "Красная площадь" Фото: Пресс-служба книжного фестиваля "Красная площадь"
Фото: Пресс-служба книжного фестиваля "Красная площадь"

Знакомство с фестивалем они начала с площадки "История Отечества", где традиционно демонстрируются новинки историко-просветительской литературы и проходят презентации и дискуссии, организованные фондом "История Отечества", Российским историческим обществом и Российским военно-историческим обществом.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Затем Сергей Нарышкин зашел на площадку "Детская и учебная литература". Там он передал Российской государственной детской библиотеке - организатору акции "Подари ребенку книгу" - сертификат на вручение 700 изданий по истории России для сельских библиотек отдаленных районов.

Сергей Нарышкин и Максут Шадаев приняли участие в церемонии гашения памятной марки, выпущенной к 200-летию Н.А. Некрасова. От лица всех книжников директор магазина "Москва" Марина Каменева подарила почетным гостям эксклюзивное юбилейное издание Николая Алексеевича. Книга вышла ограниченным тиражом, к ней прилагается медаль с портретом классика.

Фото: Пресс-служба книжного фестиваля "Красная площадь"

Поблагодарив книжное сообщество за ценный подарок, Сергей Нарышкина отметил, что книжный фестиваль за семь лет существования стал частью истории России. Также он поздравил с 20-летием Российский книжный союз, который много делает для того, чтобы мы оставались читающей страной. И наградил благодарностью Президента "За большой вклад в укрепление российской государственности и активную деятельность" генерального директора АО "Генеральная дирекция международных книжных выставок и ярмарок" Андрея Гельмизу и заместителя директора Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Светлану Дзюбинскую.

Но самым трогательным моментом стало награждение юных победителей Всероссийского конкурса поэтической декламации "История России в стихах". На главной сцене фестиваля Сергей Евгеньевич вручил заслуженные награды, отметив, что для ребят это большое событие, которое останется в их памяти на долгие годы.

Фото: Пресс-служба книжного фестиваля "Красная площадь"
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