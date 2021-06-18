МЧС предупредило москвичей о сильной жаре в субботу

В Москве в субботу, 19 июня, прогнозируется сильная жара. Об этом предупреждает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным спасателей, "в период с 11:00 с сохранением до 20:00 19 июня местами в Москве ожидается сильная жара до 30-31 градусов". При этом осадков, ветра или других опасных явлений наблюдаться не будет. В главке напомнили, что в жару необходимо пить больше воды, перегрева также помогут избежать головной убор и светлая одежда.

Отметим, что ранее синоптики обещали жаркими, выше +30 градусов, не только субботу, но и воскресенье и понедельник. Среднесуточная температура воздуха будет в эти сутки превышать норму на 7 и более градусов.