На "Красной площади" назвали популярные у россиян книги в 2021 году

Деловая программа книжного фестиваля "Красная площадь" началась с пресс-конференции, на которой представили самые востребованные издания первого полугодия 2021 года.

"Книжный рейтинг является чрезвычайно важным инструментом и для читателей, и для издателей, и, безусловно, для писателей", - считает президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

В основе второго Всероссийского книжного рейтинга данные ведущих операторов: объединенной сети "Читай-город - Буквоед", интернет-магазина Ozon, сервисов "ЛитРес" и MyBook.

Лидируют в топ-50 произведения зарубежных авторов - они составляют 70 процентов. Возглавляет рейтинг популярных книг этого года "НИ СЫ. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед" Джен Синсеро. Она же была лидером и в 2020 году. Второе место занимает "Подсознание может все!" Джона Кехо, третье - "Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым" Михаила Лабковского. Также в число самых покупаемых книг вошли две художественные - "Тревожные люди" Фредрика Бакмана и "Дурная кровь" Роберта Гэлбрейта. В топ-15 художественных книг есть отечественные писатели: Гузель Яхина, Евгений Водолазкин, Дмитрий Глуховский, Борис Акунин, Нора Сакавич.

Второй всероссийский книжный рейтинг показал, что интерес к художественной литературе вырос и составляет 42 процента (в прошлом году - 38), хотя лидером остается нон-фикшн - 46 процентов (в 2020 году к этому жанру относилась половина самых продаваемых книг). На долю детской литературы по-прежнему приходится 12 процентов.

Сергей Степашин с сожалением отметил, что в топ-15 детских книг не вошли российские авторы, и возложил надежды на программу поддержки детского чтения. Необходимость популяризации современных отечественных книг для детей подчеркнул и президент "Эксмо-АСТ" Олег Новиков: "Авторов много, пишут они интересно - нужно более активно работать с их продвижением".

Спрос на литературу для детей и подростков доказывает появление в рейтинге издательств новичка - Popcorn Books, выпускающего книги young adult, а также рост популярности манги, столь любимой молодежью. Так, в топ-5 самых популярных книг в регионах, согласно данным Ozon, вошла манга Масаси Кисимото "Наруто. Книга 1. Наруто Удзумаким" ("Азбука").

Доля цифровых книг в топ-50 составила 24 процента (против 22 в 2020 году). По словам Сергея Анурьева, генерального директора компании "ЛитРес", по количеству проданных на сервисе экземпляров наибольшим спросом в январе-мае 2021 года пользовались фэнтези, книги по психологии и мотивации, фантастика, книги о знаниях и навыках, а также любовные романы. Рейтинг авторов по выручке возглавили российские писатели: Борис Акунин, Андрей Курпатов, Сергей Лукьяненко

"Наши исследования показывают, что основной фактор, который влияет на желание купить и прочитать книгу, - это мнения людей, которым доверяешь", - обобщил Олег Новиков разговор о важности книжных рейтингов и распространения информации о произведениях современных авторов.