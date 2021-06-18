На "Красной площади" поговорили о случаях, когда безделье лучше работы на износ

Антон Долин, Андрей Звягинцев, Людмила Улицкая, Линор Горалик, Андрей Макаревич, Дмитрий Глуховский, Ася Казанцева, Галина Юзефович, Юрий Слезкин, Максим Ильяхов - это, как можно понять после нехитрой математической операции, далеко не полный список опрашиваемых. Книга возникла как попытка сохранить диалоги с гостями программы Pioner Talks об их видении ближайшего будущего, которые состоялись в 2019 году. Гостям же Сдобнов и приписывает львиную долю авторства: "не считаю, что написал эту книжку, я скорее собрал ее как куратор".

Интервьюируемые для удобства читателя разбиты на четыре типа: писатели, режиссеры, эксперты в различных областях и просветители. А главной особенностью книги стало оформление от известнейшего российского стрит-арт художника Покраса Лампаса, который никогда прежде не работал над печатными изданиями. "Подумал, что книга должна быть подарочной", - признается Сдобнов, который и предложил Покрасу этот эксперимент.

Модератор встречи поинтересовалась у Сергея, не было ли проблем с тем, чтобы перевести формат устных бесед в печатное слово. "У нас были проблемы на всех этапах. Пока что это мой самый сложный проект", - выдохнул Сдобнов. Многие авторы, по его словам, хотели что-то переписать, так как со времени беседы мнение их поменялось - "и это нормально". Например, Андрей Звягинцев переписал практически все.

Но как мы помним, книга была лишь формальным поводом собраться. О ней говорили минут десять - а остальное время заняла лекция от Аси Казанцевой. В формате своеобразного диалога со Сдобновым и собравшимися Ася рассказала о безделье с позиции нейробиолога, сперва, впрочем, порадовавшись, что ее беседу в рамках Pioner Talks перевели в текст: "Про такие сложные штуки [как работа мозга] лучше читать, чем слушать".

Общие выводы такие: для решения простых и понятных логических задач, где нужно просто "взять себя в руки и что-то сделать" - лучше не бездельничать. Совсем другое дело - "задачи на инсайт", которые требуют какого-то оригинального, нетипичного решения; при работе над такими задачками даже активируются определенные области мозга, что можно зафиксировать с помощью томографа. В этих случаях, особенно если вы зашли в тупик, лучше устроить извилинам небольшой отдых. Например, прогуляться: "важно давать мозгу крутить в голове информацию", чем он и займется во время променада, неосознанно вырабатывая ассоциативные связи и всячески релаксируя. А в качестве бонуса еще и получит стимуляцию от усилившегося кровообращения - Ася не преминула напомнить, что мы эволюционировали отнюдь не лежа на диване в ожидании Яндекс-доставки.

К слову, насчет мест, в которых людей чаще всего настигают озарения. В Австралии опросили больше 1000 человек, и топ-3 выглядит следующим образом: во сне либо в полудреме, в душе или как раз на прогулке - во всех трех случаях, отметила Казанцева, наш мозг работает в своего рода энергосберегающем режиме, незаметно занимаясь рефлексией.

При этом совсем без информации нашему мозгу тоже тяжко, такой вот он неженка. Например, во время флоатинга - это когда вы в полной темноте и исключительной тишине плаваете в воде, точно повторяющей температуру вашего тела - его начинает ощутимо "глючить"; не получая абсолютно никакой информации от окружающей среды, мозг начинает генерировать ее самостоятельно.

Под занавес встречи немного поговорили о том, как все-таки быть продуктивным: ведь отдыхать - это прекрасно, но, когда отдых превращается в затяжную прокрастинацию, это все-таки не дело. Универсального ответа, впрочем, не нашлось. Например, у Линор Горалик, по словам Сдобнова, огромная производительность, построенная на крайне жестком графике дня и экселевских табличках. Сам Сергей не может похвастаться таким КПД, но ему достаточно просто выписывать все дела на день и вычеркивать их по мере выполнения, получая от этого огромное удовольствие.