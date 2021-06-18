Маршрутка соединяла два районных центра Смоленской области - поселок Новодугино и город Гагарин. На ней жителям сел и деревень удобно было добираться в поселок - в поликлинику и больницу, на ярмарку. Или в город на вокзал.

Сколько еще ждать маршрутку в Тесове и других селах и деревнях? Фото: Артем Локалов

На этой же маршрутке - она совершала несколько рейсов в день - народ возвращался из районного центра домой к обеду. Было удобно, а теперь остался только автобус Сычевка - Гагарин. Он ранним утром едет в город, а в поселок на нем возможно уехать только в полдень. Вроде бы проблема не космического масштаба, но на родине Гагарина ее до сих пор не удается решить.

- На маршруте работала частная фирма. Я говорил с ее директором. Выяснилось, что дотаций им не давали и цены на проезд поднимать тоже не разрешали. Работать оказалось невыгодно и маршрут закрыли, - говорит фермер из села Тесово Евгений Панчев.

Еще в советское время он приехал сюда из Молдавии. Учился, а потом работал в местном совхозе, которого давно не существует.

А Панчев остался. Он один из немногих, кто занимается скотоводством, заготавливает сено и вообще болеет за эту землю. Пару лет назад член компартии Евгений Панчев организовал сбор средств на установку двух православных крестов на въезде и выезде из села. Получилось красиво. Теперь нужно заняться ремонтом памятника в соседнем селе Спас воинам, погибшим в Великую Отечественную. Монумент находится возле здания школы (больше не действующей) и постепенно разрушается.

В Тесове, к счастью, школа еще работает. Недавно там сделали канализацию в туалете, отчитались перед властями. Но напора воды от старой, совхозной еще, башни, к которой подключились, не хватает. И канализация работает кое-как...

Но пока на повестке дня - возвращение маршрутки. У Панчева и некоторых других тесовцев есть машина. Для них добраться в поселок не проблема.

- Да, я доеду, кого-то с собой захвачу. А другие? Когда-то мы приезжали сюда молодыми работать. Теперь я и мои ровесники - пенсионеры. Кто-то был главным бухгалтером в совхозе, кто-то главным зоотехником. Для них доехеть до больницы - проблема. Поэтому звонят мне с вопросами: "Ну, что там с маршруткой?"

Пока все так же. То есть никак. Фермер Панчев еще и дупутат районного совета. Вопрос, который ему задают, он постоянно поднимает на депутатских сессиях.

- Этот маршрут частный и он невыгоден для хозяина. Ведем переговоры с компаниями, которые могли бы работать на маршруте, даже из Калужской области. Если маршрут и откроется, то по нашему району - от Татарки до Новодугино. Жалоб действительно много. И мы пытаемся решить проблему, - сказал "Родине" председатель совета депутатов Новодугинского района Смоленской области Сергей Горин.

В последние годы СССР такой маршрут - внутри района - существовал. А оптом его закрыли...

Дороге тоже нужен ремонт. Если на территории соседнего Гагаринского района трассу в прошлом году привели в порядок (так старались, что в селе Родоманово умудрились поставить около 30 дорожных знаков "Главная дорога" и "Обгон запрещен"), то в Новодугинском сил едва хватает на ямочный ремонт.

- По национальному проекту в этом году должны отремонтировать 15 километров дороги, - отметил Сергей Горин.

Правда, от границы района до Новодугино более 30 километров. Но в бюджете средства нашли только на половину пути.

...Наскрести денег залатать дорогу и найти маршрутку для пенсионеров - вот какие проблемы решают на родине первого космонавта планеты сейчас.

Что бы сказал на это Юрий Гагарин, который родные места любил, всегда приезжал и много для них сделал?